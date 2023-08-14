鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」

鬼月將近！明（15）晚12點一過即將迎來鬼門開，屆時好兄弟將返回人間，因此有許多禁忌應多加留意，避免惹禍上身。而除了一些出遊禁忌，命理專家小孟老師也在FB粉絲專頁點出情侶在鬼月時應避免的8項禁忌，如禁止壁咚、禁說愛死你等，以免得罪好兄弟。

1. 禁止壁咚

情侶間不可以「壁咚」，由於俗話說「抹壁鬼」，意味著牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，當心一不小心親到好兄弟。

2. 禁止在空地喊對方名字

不要在空地或郊區等空曠處呼喊對方姓名，恐吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟盯上當心被鬼壓床。

3. 禁止牽手去拜拜

情侶切忌一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為看起來太過恩愛，會讓一些沒伴侶的好兄弟嫉妒，若嚴重的話他們會想方設法拆散情侶。

4. 禁止說「想死你了」

情侶切忌在鬼月對另一半說「想死你了」、「我愛死你了」或者「為了你我可以去死」等諸如此類的話，當心得罪好兄弟。

5. 禁止去老舊影院看電影

情侶不宜在鬼月去太老舊的電影院看電影，當心一旁突然多出一個人。

6. 禁止一起搭末班車

情侶不宜在鬼月一起搭末班車，最後一班車大多都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，因此見鬼機率最大。

7. 禁止一起在公園遛狗

情侶鬼月一起遛狗應避開公園與河提，當心好兄弟加入與你們一起散步，偷聽談話。

8. 禁止視訊

情侶鬼月應避開視訊，當心在視訊途中接收到莫名的靈界電波。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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