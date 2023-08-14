名為自我中心的愛！雙子座不顧他人感受 這「1星座」控制欲強
感情的型態包羅萬象，每個人對待感情的態度當然也都是不相同的。有的人習慣把另一半捧在手心疼，有的人則是會很嚴格，有的是縱容。「搜狐網」運勢專欄列出3個星座「比較自我中心」，面對感情的態度也會比較自私。
白羊座
白羊座的人對待感情的態度很熱烈，屬於勇於追求愛情的類型。他們非常大膽有自信，面對感情從不輕易放棄和言敗，一旦遇到自己喜歡的人，白羊座就忘記理智，即使自己的追求造成別人的困擾，還是堅持不懈。白羊座還有一項特徵，陷入愛情之後顯得非常盲目，容易丟失自我，甚至到了有些瘋狂的地步。在與戀人相處過程，他們的自我也會對愛的人造成傷害，所以白羊座面對感情是相當自私的。
雙子座
面對愛情的雙子座，非常積極和主動，所以，雙子得到愛情的機會很容易，因此，雙子座非常容易三心二意，很難珍惜愛情，同時容易失去愛情。在他們的愛情世界觀中，具有多面性，害怕得到也害怕失去，得到了又不珍惜，從不顧及別人的感受。所以，雙子座對待愛情的態度也是相當自私的。
摩羯座
摩羯座的人比較有控制欲，善於控制自己的情緒，在愛情中也喜歡占據主導權。他們非常注重原則，喜歡跟隨自己的心意，從不在乎別人的看法，哪怕是自己的愛人，也不能干涉自己任何一點，只要自己滿意就好。也就是說，摩羯座的人非常固執，認為自己所有想法和做法都是對的，不管別人怎麽勸說，都不放在心裡。因此，在感情當中，摩羯座的控制欲常常讓人感到窒息，喘不上氣，是他們自私的表現。
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