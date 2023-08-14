今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光

今年鬼月為國曆8月16日，也就是這周三，今年剛好逢60年一次的「黑兔年」，也意味風險會更大，許多宮廟也陸續發出示警，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公透露有「5姓氏」要當心，另外命理師柯柏成也指出，8月18日(五)是鬼月的天赦日，並分享「招財術」，能獲得上天賜福。

屏東東寧清水祖師宮也在臉書表示，陰帝普渡三公指示「5個姓氏」分別是「吳、陳、郭、張、林」，要留意車關、水關，鬼月除了要避免晚上出遊外，也不要靠近危險海域，因為水鬼喜歡找人當替死鬼，要特別注意。

命理師柯柏成也在臉書指出，鬼月期間8月18日(五)，陰曆七月初三為「天赦日」，由於今年閏月的關係，所以兩次間隔很近。落在鬼月的天赦日相當不同，是全年最佳布奇門遁甲五鬼運財陣的一天，但是五鬼運財陣的條件不一定人人都能有機會符合，若是不符合還是能照一般天赦日作法去寺廟教堂祈福。

柯柏成分享，首先用小鍋子裝清水，再投入五枚錢幣煮沸，這個過程稱之為財源滾滾，水滾時稍微多滾一兩分鐘，讓水蒸氣可以瀰漫出來，關火後端著鍋子繞室內一圈，但這個錢幣要求比較多，最好是金包銀的那種錢幣，台幣二十元硬幣、新加坡幣一元硬幣就屬於這種，如果沒有也不用強求。

柯柏成說，今年流年的廉貞星五黃位在西北方，巨門星二黑在正東方，因此可以將冷卻後的硬幣放在家裡的西北方暗處，櫃子或抽屜裡都可以，水則從家裡的正東方流出去，如果家裡正東方是陽台有排水口，或是廚房水槽就符合，如果條件沒到，就不適合執行，另外沖虎的也不能做。

柯柏成最後也說有一個條件最重要，就是為人一定要謙虛，這樣才能不遭到其他人的厭惡，自己平時要懂得布施利他，如果有煮錢水的民眾，可以趁此機會將硬幣布施出去，像是寺廟功德箱、超商零錢箱、捐給公益團體，有捨有得才能期望被上天賜福。

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