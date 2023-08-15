今子時鬼門開！今年鬼月特別兇 眾多神明發出警示：遠水為佳

水鬼，若是按照民間說法，是在水中溺死枉死的人所變成的鬼。因為水鬼若是想重新投胎轉世，必須要抓一個人來當替死鬼，來替補他的「水鬼」缺，所以啊，民間對於「水鬼」其實是相當忌諱的，尤其是父母常會在農曆七月時，告誡子女不可至河邊或海邊玩耍，以免被水鬼--「抓交替」。以下就來看幾則與水鬼相關的台語俗諺吧。

2023-08-15 08:18