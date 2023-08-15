今子時鬼門開！今年鬼月特別兇 眾多神明發出警示：遠水為佳
國曆8月15日的子時（晚上11點）就是「鬼門開」，俗稱的「鬼月」即將到來。而今年剛好是60年一遇的「黑兔年」，也意味著今年鬼月「特別兇」，需多加留意小心。全台宮廟神明也陸續示警眾人在農曆7月該特別提防的事項。
東寧清水祖師宮－陰帝普渡三公
屏東東寧清水祖師宮在臉書表示，陰帝普渡三公指示吳、陳、郭、張、林這五姓氏的人在今年農曆七月特別注意「車關」與「水關」，盡量減少夜晚出遊及水上活動。
高雄地嶽殿－東嶽大帝
高雄地嶽殿表示東嶽大帝下壇第一件事情就是告知各位，於農曆七月底至年底全省要注意火災與水災。
開臺聖地三老爺宮－馬府千歲
台南開臺聖地三老爺宮的馬府千歲也指示眾弟子農曆七月行事要謹慎小心，特別注意要「遠水」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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