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本周「血型+生肖」財運TOP5！屬雞這血型「財運超強盛」：自己都訝異

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人努力不會白費，得到公司的獎勵分紅，有人受到長官提拔，能夠升職加薪，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬虎

本周的你，無論是從事哪一種職業，都已經不重要了，因為你的財運，跟工作完全沒有關係，在這段時間裡，你將有一筆不勞而獲的運勢，你可以嘗試買些彩劵，有機會獲得不錯的收益，當然也可以把尚未兌獎的發票拿出來，也會有機會中獎，雖然不是橫財，但也不無小補。

第四名：血型A型+生肖屬馬

對於從事製造相關的人來說，例如工廠的作業員，本周將會接到大筆訂單，而且需要在短時間內交貨，主管將會要求員工們努力加班趕工，屆時工作量可能會極為龐大，相當的辛苦，但可喜的是，這些努力不會白費，除了能領取該有的加班費外，還會得到公司的獎勵分紅。

第三名：血型AB型+生肖屬雞

如果你是自行研發，自行販售的工作者，無論是實體店面，或是網路店面，本周的財運非常強盛，尤其是甜點相關的廠商，例如手工麵包、蛋糕、餅乾等等，你將有機會透過消費者口耳相傳，讓自己的業績扶搖直上，或許你自己都感到訝異，但是不要奇怪，運勢來時，過去的努力都不會白費。

第二名：血型O型+生肖屬猴

從事軍警相關的人員，或是保全、消防等職業的人，本周好消息即將到來，你會因為過去的努力表現，以及自己的敬業精神，受到長官提拔，能夠升職加薪，猶如鯉魚躍龍門般，晉升更高的位階，不僅權力更大，薪水也會有所提升，請一定要好好努力，讓更多人看見你的才能。

第一名：血型B型+生肖屬牛

在專營工程相關的人，尤其是冷氣工程方面的經營者，這段時間可要全力備戰了，你將有機會接到一筆大單，可能是公家單位，例如學校或是公務大樓，需要冷氣全面清潔保養或是汰舊換新，數量之多，讓你倍加繁忙，當然錢財也會隨之滾滾而來，請你一定要全神貫注，圓滿的完成這項訂單。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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