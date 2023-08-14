唐綺陽星座運勢週報：處女別太矜持「錯過桃花」水瓶當心金錢失誤

國曆的8月16日就是農曆七月一日，也就是俗稱「鬼門開」的日子，「好兄弟」將放一個月的暑假來到人間接受人們的祭拜，民俗專家廖大乙就提醒大家，「好兄弟」喜歡蹲在牆角休息，因此民眾要避免蹲在這些地方。另外，廖大乙也指出4種生肖的人在農曆七月容易犯煞，最好多做些善事來化解災厄。

2023-08-13 15:56