唐綺陽星座運勢週報：處女別太矜持「錯過桃花」水瓶當心金錢失誤
【唐綺陽星座運勢週報8/14-8/20】
星象影響：水星停滯、天王星停滯、木星準備逆行、太陽在獅子衝刺、金木四分
水星停滯，注意檔案或溝通往返容易出錯，及3C、電器產品可能有故障問題。天王星停滯，當心意外狀況頻率高，注意健康方面問題，金錢及價值觀突然出現扭轉。木星準備逆行，過度自信之處受到考驗。太陽在獅子衝刺，天氣多變化，避免做出重大決定，孩童精力旺盛，注意大型活動的安全。金木四分，眾人討論價值觀的話題。
12星座個別運勢：
牡羊：事前謹慎預防狀況發生，戀情避免焦躁引發爭吵
獅子：職場上據理力爭宜適可而止，感情觀念溝通勿意氣用事
水瓶：工作要當心金錢的失誤，感情上的互動要拿捏分寸
雙魚：行事停看聽及時糾正錯誤，聽取他人意見維持感情
金牛：事業上調整心態與腳步，對感情的態度須找到中間值
雙子：工作效率高且事務滿檔，與另一半要務實溝通
巨蟹：職場累積的付出能獲得支援，戀情上學習分寸的拿捏
天秤：時機未到先修身養性，感情方面避免焦躁失神
處女：職場上發揮所長，過度矜持易錯過桃花
天蠍：工作順遂漸入佳境，多表達對另一半的重視
射手：交際應酬多凡事放寬心，釋放善意能讓戀情加溫
魔羯：工作跳脫框架讓人耳目一新，感情上多表達幽默感
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