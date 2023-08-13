鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹

再過幾天就是農曆七月一日（國曆8月16日），每年到這個時候，許多人都會準備供品、香、紙錢來祭祀祖先和「好兄弟」，不過大多數民眾都會有一種觀念，就是燒越多紙錢越好，才能讓祖先和好兄弟們可以使用，不過民俗專家廖大乙表示，陰間和人間不同，沒有通貨膨脹的問題，所以不用燒那麼多。

據《自由時報》報導，廖大乙指出每年到了農曆七月鬼門開後，陰間的「好兄弟」都會放暑假來到陽間，而民眾也會準備豐盛的供品和紙錢來祭祀，但許多人都會以為通貨膨脹後幣值會變小，因此紙錢就會越燒越多。不過他解釋陰間和陽間不同，陰間沒有通貨膨脹的問題，所以紙錢不是燒越多越好，而且燒過量還會增加碳排放，汙染環境。

其實民眾可以選擇「以米代金」，將紙錢換成等價的白米，除了可以減少空氣汙染，也能將神明加持過的白米帶回家食用保平安，或者是捐贈社福、慈善團體，不僅誠意未減，還能夠廣結善緣。

另外，廖大乙也提醒，祭拜「好兄弟」的供品中最好不要有香蕉、李子、梨子、鳳梨等4種水果，因為其台語諧音有「招你來旺」的意思。除此之外，供桌不可擺放在客廳或庭院，一定要放在門外，以免影響居家安寧。

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