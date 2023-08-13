鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災

國曆的8月16日就是農曆七月一日，也就是俗稱「鬼門開」的日子，「好兄弟」將放一個月的暑假來到人間接受人們的祭拜，民俗專家廖大乙就提醒大家，「好兄弟」喜歡蹲在牆角休息，因此民眾要避免蹲在這些地方。另外，廖大乙也指出4種生肖的人在農曆七月容易犯煞，最好多做些善事來化解災厄。

據《自由時報》報導，廖大乙分享在農曆七月的禁忌給大家參考，他指出「好兄弟」都會在45公分以下的地方移動，也喜歡在牆角休息，所以在農曆七月時最好不要蹲在這些地方抽菸、聊天，以免侵犯到祂們的活動空間。另外，「好兄弟」不喜歡被稱為「鬼」，道理就像是黑道兄弟不喜歡被人稱為「黑道」一樣，因此農曆七月最好不要說「鬼」這個字。

廖大乙還提醒有4種生肖在農曆七月要特別當心，這4種生肖分別是牛、龍、羊、狗，這些人在這個月份裡容易犯煞，磁場較亂，容易犯車關、有血光之災，感情和工作也會受影響。若想要趨吉避凶有兩種方法，最直接的就是捐血，不然就是行善布施做好事，都可以讓自己化煞轉運。

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