誰是魚干女？「超級懶惰3星座女」 外表光鮮亮麗 在家邋遢到不行

很多女生在外面打扮的漂漂亮亮，光鮮亮麗，仿佛天女下凡，但是其實回到家後，她們馬上變成最真實的樣子，非常邋遢，房間亂到連腳踩的地方都沒有，「搜狐網」運勢專欄列出3個星座女就是如此，是魚干女的代表。

牡羊女

牡羊女給人一種女漢子的形象，在家總是習慣大咧咧，想改真的不容易，在家裡她們只會看心情整理，但整理完沒多久後又會恢復成「垃圾堆」，不過她們在外面就不一樣了，會打理得非常乾淨，再懶也會把外表顧好，呈現一種賞心悅目的樣子，加上她們對人都相當熱情，讓很多異性都喜歡跟她們當朋友。

天秤女

天秤女本身對「美」有非常高的要求，總把自己打扮得像公主一樣，不過一但在家中就完全變了一個樣，和在外面是相反的兩個人，如果問她們為什麼不收拾房間，可能還有人回答「妳看過公主自己收拾房間嗎？」。天秤女認為，在外面已經累一天了，不想折騰自己，所以在家邋遢一些是無所謂的。

天蠍女

天蠍女非常注重自己的外表，她們覺得只有打扮的漂亮，才能讓自己更上一層樓，雖然她們也知道外表都是虛化的。從表面看她們顏值很高，走在路上也會很多人回頭看，總有人會被她們外在欺騙。天蠍女只要回到家中，就會變得非常隨意，幾天不收拾也毫無關係，在她們心中，只要自己舒服就好，不需要在意其他事情。

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