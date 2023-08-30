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放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

胸悶頭昏又多夢？簡少年：你可能「卡到陰」拜這神明最好

時報出版／ 文‧簡少年
如果卡到陰，簡少年建議去參拜城隍廟。圖為高雄市左營區的鳳邑舊城城隍廟。記者蔡孟妤攝影／報系資料照
如果卡到陰，簡少年建議去參拜城隍廟。圖為高雄市左營區的鳳邑舊城城隍廟。記者蔡孟妤攝影／報系資料照

我們在這個繁忙世界中生活，總會遇到不如意的事。有些時候，這些困擾就像是一股無形的力量，默默地影響著我們的生活。你是否曾經懷疑過，自己是不是「卡到陰」？這種感覺並不罕見，尤其在這個節奏快速、生活壓力大的現代社會。但是，新創科技圈的國師簡少年在他的著作《簡少年現代生活算命書》（時報出版）中，給我們帶來了新的啟示：也許「卡到陰」並不全然是壞事，反而可能附加一種新的「超能力」在我們的生活中顯現。這麼說來，「卡到陰」是否意味著生活的不順利，還是其實是我們潛能的一種啟示？簡少年的解讀為我們打開了一扇新的門，帶我們深入探討這一命理學的神秘領域。你準備好跟隨他的腳步，揭開「卡到陰」背後的秘密了嗎？

新年算命忙到昏，意外開啟陰陽門

我師父曾說，「卡陰」並不會大幅改變你的命運，但可能會影響你的生活品質。這是一種非常直接、實在的觀點。為了進一步說明，我分享我自己的一段經歷：有一年的新年期間，因為是算命師的繁忙期，我每天工作到精疲力竭。大量的命理解讀工作不僅讓我筋疲力竭，也無意間打開了一扇「陰陽之門」。我開始能清楚地看見人影，甚至在夢中體驗到各種級別的噩夢。這時，我確認了自己「卡到陰」。

山根、虎口青紫現，頭昏夢多？哎呀，你卡陰了

要如何判斷自己是否「卡到陰」？很簡單，只要觀察「山根」和「虎口」這兩個部位。如果你發現這些部位呈現青紫色，類似皮膚暗沉的狀況，那麼你可能有「卡到陰」的徵兆。另一個明確的證據是，你可能會覺得頭昏沉沉，經常做夢，並且感到胸悶氣短。然而，你的直覺可能會變得特別強烈，甚至會出現連續的靈感。如果有這樣的症狀，你應該多補充陽氣，以避免長期影響身體健康。

卡陰煩惱求誰解？城隍廟最靈，公平處理，安心來找

那一般要怎麼解決卡陰呢？我們通常建議到大廟裡面找法師幫忙念經處裡，如果情況比較複雜，也比較好問神來看怎麼調解，然後我特別推崇城隍廟，原因這是一種報警的概念，如果私下找法師處裡，都是屬於私了的一種狀況，但城隍爺本來就是掌管各種陰陽間靈體事務的神，容易了解來龍去脈，所以不管今天是要報仇還是報恩，基本上就是找城隍爺秉公處理就對了。

生活規律、吃清淡、運動足，保持住處清潔，陰氣無處藏

《簡少年現代生活算命書》。圖／時報出版提供
《簡少年現代生活算命書》。圖／時報出版提供

另外，你也可以自行進行一些動作來避免「卡陰」。例如，你可以保持生活規律，避免深夜出門；保持身心健康，多吃清淡食物，多進行運動；並且保持住處的清潔，避免陰氣累積。此外，你還可以虔誠地參拜神明，請求他們的保佑。這樣可以讓你的陽氣更強，能更好地抵禦陰氣的侵擾。重要的是，如果你覺得自己「卡陰」，不要恐慌。這並不意味著你會有什麼大問題，而是你需要注意平衡自己的生活，多補充陽氣，讓身心保持在最佳狀態。

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

卡到陰 城隍廟

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