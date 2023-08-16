難相處三星座！天蠍給人壓力、魔羯愛刁難、這星座碎念登「討厭鬼」冠軍
有些人天生難相處，一開口就惹怒身邊的人。命理網站旺好運分享「這些星座容易讓人反感」，快看看那些星座容易變成討厭鬼。
第三名：天蠍座
天蠍座疑心病非常強烈，而且自己也很容易走心，使周遭的人常常有一種壓迫感，久了不僅讓人覺得難以相處，連自己都會開始討厭自己。
第二名：摩羯座
摩羯座非常有自律性，他們認為該做好的本分就是要做好，任何事情沒有達到他們的期望或目的，就會開始把情緒拿來刁難周遭的人。
第一名：處女座
處女座的人總是想很多且標準也很高，平時愛挑剔又愛碎念，這樣的情緒與性格會使周遭的人感到不舒服，甚至是想遠離。
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