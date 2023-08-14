農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「能買...還更省錢」

農曆七月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、甚或結婚。但旺好運風水老師楊登嵙卻建議大家反向思考，農曆七月是購屋買房、裝修議價空間較大的時機。

楊登嵙老師說，農曆七月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此農曆七月反而是積極看屋的好時段，有機會爭取較大的價格空間，反而容易用低的價格買到理想的房子。

楊登嵙老師教大家如何利用農曆七月，展開省錢大作戰的訣竅，也可避開鬼月不好的刻板印象。

一、農曆七月購屋買房訣竅：

農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，連隻小貓貓上門都沒有，屋主、建商心裡可是很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶、動工裝修，喬遷入宅，開心住進去。

二、農曆七月動工裝修訣竅：

在農曆六月底購買房子，有一個訣竅，就是可以在農曆六月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示六月此時已經「動工」，就算七月繼續動工動土也沒有關係。

若是農曆七月下訂金購買房子，農曆七月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子正式「動工」。

由於七月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在七月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。

本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

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