快訊

搞懂賣屋炒作避觸法 還有望賺千萬「檢舉財

雙颱共存！颶風朵拉上午跨入西太平洋轉為中颱 對台影響曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「最小心眼」的3大生肖！ 屬虎很自我中心 它超「固執」不接受不同看法

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／Canva
圖／Canva

有些人常常表現出狹窄的心胸，難以容下寬闊的世界觀，思維侷限，讓人很難了解他們的觀點，「搜狐網」運勢專欄列出3生肖就是如此，很小心眼，總是陷入自我為中心的情緒。

生肖牛：固執頑固

生肖牛的人往往以固執和頑固著稱，他們總是堅信自己的觀點才是對的，難以接受別人不同的看法，這種小心眼的態度常他們與其他人爭吵或是發生衝突，屬牛的人常常固守舊觀念，不願接受新的思想和變化。

生肖虎：自我中心

生肖虎的人常常表現出強烈的自我中心，往往會以自己為中心，難以體會他人的感受和需求，這種態度讓他們在人際關係中顯得缺乏耐心和理解心，他們往往只關注自己的利益和目標，忽略與他人的合作和互動。

生肖狗：狹隘偏見

生肖狗的人往往表現出狹隘的偏見，他們可能對某些人或事物產生偏見，難以客觀看待，這種小心眼的態度使他們在交往中常常顯得拘謹和疏離，他們狹隘偏見總是限制他們對世界的真實理解和感知。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

個性孤僻！總喜歡「獨來獨往」的3大星座 水瓶很享受、天蠍生人勿近

下周生肖運勢／羊工作運超旺、牛有貴人、狗吸引好對象

5生肖下半年貴人最旺！羊斜槓、豬斷捨離、蛇「越不可能的人就是貴人」

3生肖未來三個月財運旺！屬羊富的不要不要、這生肖要留意職場心機

相關新聞

「最小心眼」的3大生肖！ 屬虎很自我中心 它超「固執」不接受不同看法

有些人常常表現出狹窄的心胸，難以容下寬闊的世界觀，思維侷限，讓人很難了解他們的觀點，「搜狐網」運勢專欄列出3生肖就是如此，很小心眼，總是陷入自我為中心的情緒。

誰是真奴才？！最愛養寵物三星座 牡羊被融化、雙子紓壓、第一名總母愛噴發

有些星座很適合養寵物，總是可以把牠們照顧的非常好，命理網站旺好運分享，「要融化了！這些星座真的很喜歡動物」，快看看那些「奴才」星座上榜了。

每日星座運勢／巨蟹約會不要太頻繁 更能增進感情

2023-08-12牡羊座短評：情緒平穩，易有哲學方面的領悟。【整體運★★★☆☆】今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享

「鬼月」也可買房或搬家？命理師曝「省錢」絕招

本月16日為農曆七月初一，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，很多人忌諱鬼月買房、搬家，其實鬼月反而是看屋、買房的...

下周生肖運勢／羊工作運超旺、牛有貴人、狗吸引好對象

命理專家曼樺老師分析，8/13-8/19各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

好脾氣都假的！惹火3星座下場悽慘 他一副「老實臉」計較起來卻不罷休

俗話說知人知面不知心，有些人看似好脾氣，但其實都是假裝的！陸網《搜狐網》點名摩羯座、水瓶座及金牛座，好脾氣大多是假裝的，小心一旦把他們逼急了，發火起來可不會善罷干休，後果恐怕不堪設想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦