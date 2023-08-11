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下周生肖運勢／羊工作運超旺、牛有貴人、狗吸引好對象

聯合新聞網／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，8/13-8/19各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.羊

本週運勢超級紅不讓，為第一名。要推行新方案，應該打鐵趁熱，可收 事半功倍之效。做大事眼光，格局都要放遠放大。

NO2.牛、狗

牛：本週運勢再躍升，為第二名。驛馬星動，遠方貴人到來，也有出差機會。工作心態積極，未來可期。

狗：本周運勢突然轉好，同為第二名。不受空間影響，新的案子佈局企劃上下齊心，在你的主導下進行。

NO3.鼠、豬

鼠：本週運勢躍升，為第三名。天氣太熱，改換跑道之後，業務人員在外工作辛苦勞碌奔波但辛苦是有代價。

豬：本周運勢平穩中上升，同為第三名。微利時代不要太計較就會有大收穫。 接受事實，創新想法，隨時準備出發。

【財運前三名】

NO1.羊

熬了許久的案子，終於峰迴路轉，該你的還是你的。本周財運大好，專業，迅速，客戶滿意，金錢落袋。

NO2.豬

突然的財運到來，其實你很清楚，是自己一直以來的人脈鋪墊，做事口碑，才會在朋友心中留下好印象，有適合的機會非你莫屬。

NO3.牛

近期外地出差機會多，順勢帶來了許多生意上的長遠合作。短期之中，也為你帶來源源不斷的小錢收入。

【愛情運前三名】

NO1.牛

愛情運上升，恭喜單身者，本周有心儀對性出現，在活動飯局上結識到新的異性。外貌，身形的小改變，是你目前在意的。

NO2.羊、鼠

羊：本周愛情運勢高升，內心喜悅，充滿前進的力量。人緣變好的同時，期待自己加把勁，把吵架誤會的女友再次追回來。

鼠：愛情運甜蜜，做為一個好情人，不需要三餐照時打電話問後情侶之間還是要有私密的個人空間，如此感情才走得久遠。

NO3.狗

愛情運強大的一周，特別利於單身男性，口才流利，才華洋溢的你，吸引了同樣優點特質的她。

【健康運前三名】

NO1.羊

本周健康運不凡，喜歡上一周二次的晨泳，尤其是游泳完畢之後讓你感到通體舒暢，心情大好。

NO2.狗

健康運勢不錯， 古人說早起一杯水，清腸又潤胃。確實實行一個月之後，氣色好看多了，排便也順暢了。

NO3.豬

健康運良好，享受身體理療課程，香氛SPA的放鬆，心情憂由自在的舒暢，健康的生活就是如此愜意。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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