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好脾氣都假的！惹火3星座下場悽慘 他一副「老實臉」計較起來卻不罷休

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人看似好脾氣，但其實都是假裝的。示意圖／ingimage
有些人看似好脾氣，但其實都是假裝的。示意圖／ingimage

俗話說知人知面不知心，有些人看似好脾氣，但其實都是假裝的！陸網《搜狐網點名摩羯座、水瓶座及金牛座，好脾氣大多是假裝的，小心一旦把他們逼急了，發火起來可不會善罷干休，後果恐怕不堪設想。

摩羯座：會讓你永遠記住這個教訓

摩羯座平時表現出隨和的樣子，其實只是他們在忍耐罷了，摩羯座向來具備很強的控制能力，無論是行為或情緒都不會輕易暴露。摩羯座的自尊心很強，一旦你觸怒他們的底線，發火起來後果不堪設想

水瓶座：不會過多在乎你的感受與想法

水瓶座表面總是一副嘻嘻哈哈的態度，但好脾氣大多都是假的，只要他們確立目標，就沒有任何商量的餘地。水瓶座內心強大又堅硬，通常不會主動招惹別人，可一旦被別人惹怒，那也不會輕易放過對方。

金牛座：根本不會善罷干休

金牛座看起來像個老實人，似乎沒有什麼脾氣，但脾氣一旦拗起來，誰來勸都沒用。金牛座平時不愛計較，不過若被人給逼急，真的計較起來，絕不善罷甘休。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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