表面正經！「3生肖」內心慾望火辣無比 第一名令人難以捉摸

在感情的世界裡，很多人為了怕受到傷害，常常會準備好幾張面具來對應，只有當你卸下對方的心防，揭開臉上的面具後，才能真正了解對方，在生肖當中，就有些人表面很正經，其實內心慾望強烈，一起來看看是哪些生肖。

第三名：馬

所謂龍馬精神，馬兒其實在某些層面與屬龍人有些接近，同樣具有舉止優雅，風度翩翩的特質，而馬兒會更注重外表打扮，以及進退的禮節，所以遇到感情時，馬兒會變得非常彬彬有禮，有時又會吞吞吐吐，欲言又止，不敢表露自己的心思，常常演變成曖昧的情緣，讓人搞不懂馬兒真正的想法，一旦突破這層界線時，現出原形的馬兒就會展現自己的魅力與激情，由於馬兒很在意裝扮，所以在床笫之事上，一定會換上性感服裝，並把自弄得香噴噴來吸引異性，加上馬兒過人的耐力，火辣程度絕對能震撼人心。

第二名：鼠

鼠寶寶做事勤奮，思緒敏捷，行動活潑又待人和善，總是給人一種乖巧的感覺，常常受到許多關愛，被當作弟弟或妹妹來看待，但是鼠寶寶也有自己的愛情理想，在感情上，鼠寶寶容易成為給予的那一方，不斷的默默付出，因為生性有些內向，自尊心又強，所以不敢表白說出心裡話，常常用友情來掩蓋愛情，不過當那層薄紗被掀開時，你就能發現鼠寶寶那股火燙無比的慾望，會在閨房裡不斷蔓延，他將花招百出，嘗試各種不同新鮮的樂趣，只要他不喊停，你最好乖乖就範，可別打壞了鼠寶寶的好興致。

第一名：蛇

屬蛇人總是充滿著神秘感，男生大多冷酷深沉，女生則多為冰山美人，充滿距離感的他們，心思非常複雜，令人難以捉摸，昨天還跟你有來有往，今天卻不發一語，好像完全不熟識一樣，這是因為蛇寶寶性情多疑，想法搖擺不定，尤其在感情上更是不容易相信對方，所以才會忽冷忽熱，其實蛇寶寶是非常熱情的生肖，只要你能突破他的防線，進入他的心房，就能感受到蛇寶寶無與倫比的慾望，他只想整天和你不斷的交纏黏在一起，加上蛇寶寶耐力驚人，每次結束後都能迅速重生，所以身為蛇寶寶的伴侶，一定要好好加強體力。

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