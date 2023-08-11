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母湯喔！農曆七月容易「走衰運」七徵兆：亂發脾氣、穿全黑全白、亂發誓

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為去年「民俗月」鹿港地藏王廟放水燈。記者林敬家攝影／報系資料照
圖為去年「民俗月」鹿港地藏王廟放水燈。記者林敬家攝影／報系資料照

命理師湯鎮瑋老師分享「農曆七月，七大走衰運徵兆要注意！」，農曆七月俗稱「鬼月」，一般說的農曆七月初一「鬼門關開」是指國曆8月16日，但如果從命理學角度來看，農曆七月是國曆8月8日到9月8日，所以現在已是農曆七月。老師分析，農曆七月是一年中節氣由陽轉陰的樞紐，也就是節氣的交接，因此有七個徵兆要特別注意，以免一不小心走衰運。

走衰運的七個徵兆

一、情緒波動不穩定

陰陽交接時，有些人會出現無名火，一直發脾氣，怎麼勸他們都不聽。在節氣交接時，特別常發脾氣的人，運氣會特別動盪。切記農曆七月交接時，更需要控制自己的情緒和脾氣，不要衝動行事、不要吵架。如果身邊的人會莫名發脾氣，或是對別人講話都聽不進去，總要激烈反駁，要多注意他們，可能運氣正動盪不安，會容易發生危險事故。

二、注意面相發生變化

例如兩眉頭之間印堂(命宮)發黑或發白，當命宮氣色暗沉、沒有光澤的時候，代表你的生命或是安全狀態受到威脅，處於不安定現象。命宮灰暗代表大難臨頭，如果你在節氣轉換時，出現印堂發黑，眉眼之間到夫妻宮都灰灰暗暗，就要多注意了。

三、注意臉型和眼神的變化

眼神代表靈魂狀態，如果常常放空，對未來沒有希望，或是常常被人說「看起來很累」，都要多注意。

另外，雖說人的臉部五官很難完全對稱，但是如果在人沒生病情況下，講話或笑起來時總是嘴歪一邊，，在面相學來說代表「心口不一」，通常是長期累積負能量，「相由心生」。

四、別亂發誓、逞口舌之快

農曆七月千萬不要亂發誓，因為嘴巴是「福禍之門」，造福、造業都是從嘴巴，這段期間不要鐵齒、亂說話，也不要太逞強。

農曆七月心術要正，要修真心，心口要專一。要保持心術要正，因為心術不正時，人會特別容易跟邪氣相應。

五、行事別過於高調

有些人常會行事高調，做事張揚，譬如生日大肆慶祝宴客，但在農曆七月行事太高調，容易有問題。例如一般人要入宅、結婚都會盡量避開農曆七月，如果非不得以，硬要在七月舉辦，要選在中午，太陽下山前完成。因為農曆七月入宅，當你廣邀賓客，可能一不小心就邀到好兄弟。

另外，不要逆天而行，去挑戰一些事情。如果曾經歷過生死關卡，躲過不好的事情要更低調，行善布施和懺悔。

六、拿東西不穩 東撞西撞

如果你最近一直容易跌倒，或是摔破東西，這也是在提醒你覺察身體健康狀態。是不是有什麼事情要注意？建議平常就要多注意環境磁場的對應關係，

七、別穿全身白、全身黑

全黑會讓你氣場變暗，全白也不好，靈體通常也是全白霧的形體，據說穿全白容易跟陰氣相應。如果是工作制服全黑或全白，就不在此限。

如果不得已需要全黑全白，建議身上帶紅線或平安符。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 鬼門關 湯鎮瑋

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