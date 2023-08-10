5生肖下半年貴人最旺！羊斜槓、豬斷捨離、蛇「越不可能的人就是貴人」

2023年過了一大半，你覺得上半年運勢卡卡嗎？別擔心，命理師湯鎮瑋老師分享「下半年貴人運超旺的生肖」，有五個生肖貴人運爆棚，時來運轉就看它了。

第五名 屬蛇

屬蛇的人2023年上半年容易犯小人，你可能被誤會、被曲解，要把這些當成「修忍辱」，你要堅守正道、累積福德。下半年屬蛇會出現貴人相助，冤屈也都洗刷了。

屬蛇的人要廣結善緣，對人不要有分別心，不要先入為主，「你以為越不可能的人，越可能成為你的貴人」。要跟所有人廣結善緣，老朋友、老客戶都可能牽線成為貴人，對事業、財運都有助緣。

第四名 屬鼠

屬鼠的人去年或今年上半年情緒有點低盪，家裡或事業可能有些煩心事，不過別擔心，多去和異性朋友、異性長輩聯繫，他們會幫助你度過難關。

屬鼠的人，在職場上可以多從事女生相關、或是女性喜歡的行業，也可以請女性給你建議，她們可能是你的貴人。下半年如果你有結婚生子，家裡有喜事，都很好，因為「一喜擋三災」，

但要注意，屬鼠的人藏了「五鬼星」，代表當你遇到貴人時，你不能太靠勢，太自以為太囂張，貴人運會遭到破壞，會有小人會去跟你的貴人亂說話，讓你運勢打折扣，所以要保持低調，就能結緣貴人。

第三名 屬馬

屬馬的人下半年有「福德星」、「天喜星」入座，如果家有喜事，或是懷孕生子，貴人運會更好。

建議你多累積福德，多去上供下布施，累積福報，多去提攜後輩，廣結善緣，在下半年會有貴人，別人的好口碑也會讓你得到助緣。

對屬馬的人來說，下半年是逢凶化吉好時機，要多廣結善緣，多拜土地公，多累積福德，下半年會如有神助。

第二名 屬羊

屬羊的人下半年「福德星」入座，同樣也要多累積福德，上供下布施，多行公益。如果你在家庭、工作中越不計較，越容易遇到貴人。

屬羊的人下半年要多累積工作實力，多學習第二專長，有機會在在斜槓時進修時遇到貴人，因為學習可以幫你廣結善緣。

第一名 屬豬

屬豬的人下半年事業或家庭會有點奔波勞碌，面對新的挑戰，這是重新開始的好機會。下半年要做好斷捨離，斷開不對的人、不對的環境，當你少了障礙，會比較能明心見性增加智慧，也會遇到貴人。

建議屬豬的人要多聽女性長輩、女性長官的意見，下半年也有「紅鸞星」動，可能有好對象，要多把握。

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