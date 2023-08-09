安於現狀、缺乏志向…盤點四星座職場上「不願踏出舒適圈」 他害怕未知不敢突破

現今有許多的發明、科技都是前人不斷挑戰、不懈嘗試，才得以成功創造並留傳於世，不過若因為一時的順遂而就此停滯不前，安於現狀，便很難再有所進步。陸媒《搜狐網》的運勢專欄分享，有些星座的人會因為過度熟悉現有工作，而每日處於安樂的舒適圈中，不願花費精力挑戰未知，以下便來看看哪些星座在職場中最不喜歡走出舒適圈。

一、金牛座

金牛座的人喜歡舒適、安逸的生活及工作狀態。在剛入職時，他們還能保有滿腔熱忱，以及渴望做出一番事業的滿滿鬥志。不過隨著時間推移，工作不再有挑戰時，金牛座的人會慢慢習慣這種安逸的日子，一旦他們適應了，就會逐漸變得懶惰，希望工作就此穩定下去，如此一來，他們便能天天過著平淡的生活，不求改變。

二、天秤座

天秤座的人只要習慣自己的舒適圈就走不出去了。他們本身並無鴻鵠之志，熱熱鬧鬧的氛圍也似乎與天秤座無緣，因此他們的生活過得比較平淡，通常只願意待在自己的小天地，認真、刻苦地在自己熟悉的環境中舒適工作。若要天秤座的人走出舒適圈，他們會害怕面對無法預知的一切，且擔心日後的生活不再安逸。

三、天蠍座

天蠍座的人為了營造舒適的職場環境，花費了大量的時間和精力，去打理生活中的人際關係，他們對於身邊的每個人都瞭若指掌。而走出了舒適圈這件事對天蠍座來說極其危險，因為需要面對全新的人際問題、工作難題、環境挑戰，等於累積至今的成果要全部打掉重練，因此他們寧願一直呆在舒適圈裡不出去。

四、雙魚座

雙魚座的人喜歡舒適的環境。在雙魚座熟悉的領域裡面，他們可以找到很多規章制度中的漏洞並加以利用，創造出讓自己過得更加舒服的環境。若是雙魚座離開舒適圈，他們又要再次適應新環境，並且以一個新人的身份重新拚搏、努力，這對雙魚座來說，是他們非常不願面對的事情，因此他們認為自己過得舒服比什麼都重要。