立秋前後「三大生肖運勢旺翻！」虎受財神喜愛、羊事業好成績

立秋節氣是二十四節氣中的第十三個節氣，也是秋天的第一個節氣，立秋前後，正值夏秋更迭之際，物換星移，萬物也將從茂盛生長過渡到成熟蕭瑟。

立秋物候

俗話說：「早上立了秋，夜晚涼颼颼。」立秋後正值三伏天的末伏階段，天氣還會持續一段時間的高溫。不過秋天到來的信號既然已經釋放，早晚溫度較之夏天會日漸涼爽起來。只是要等到徹底告別烈陽，真正迎來秋日的涼爽，應該要到九或十月份。

古人將立秋分為三候：一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。大意是說，立秋時節開始，暑熱退散，涼爽的北風悄然而至，由於早晚溫差變大，早晨還會開始有白茫茫的霧氣產生，溫度日益降低，感陰而鳴的寒蟬會開始鳴叫。

立秋養生

由熱轉涼的過程中，陽氣退散，陰氣漸漲，不久之後「秋老虎」的到來還會帶來一波夏日餘熱，因此立秋時節可以做好養生保健工作。

除濕熱

立秋之時雨水變多，又正值伏天，是濕熱旺盛之時，可以借助刮痧排毒，食療清毒等方法，排出體內濕熱毒素。

強體魄

天氣日漸涼爽，正是鍛鍊身體，運動排毒的好時候，可以透過爬山、慢跑等運動，來喚醒身體活力，提高身體素質。在此時也可以開啟冷水浴鍛鍊模式，有助於提高人對環境的適應能力，對秋冬禦寒能力的增強很有幫助。

健脾胃

天氣轉涼，食慾隨之變化，不少人從夏日的貪涼厭食慢慢變得胃口大開，開啟吃肉食補模式，但脾胃功能並不會這麼快就恢復。因此立秋之時，還是要注意善待脾胃，儘量食用一些易消化吸收，健脾和胃的食物，如山藥、蓮子等。

立秋習俗

立秋作為下半年序幕的開始，為了迎接它，有許多儀式感滿滿的習俗流傳下來，一起來看看吧。

迎秋

在古代，既要迎春也要迎秋。秋天是收穫的季節。自周代開始，每到立秋，君王、臣子就要去郊外舉行迎秋祭祀儀式；在民間人們會準備豐盛食物祭灶神、火神等，感恩自然萬物饋贈，祈求風調雨順。

啃秋

啃秋又叫「咬秋」，有時逢立秋，將其咬住的寓意。西瓜、玉米、哈密瓜或香瓜都可以是啃秋的水果，大口啃食瓜果，抒發豐收喜悅，是人們生活幸福美滿的寫照。

摸秋

立秋時在瓜園中摸回各種瓜果，俗稱「摸秋」。這是一個僅限立秋才有的遊戲，寓意摸到秋的人，不愁吃喝，事事順利。丟了瓜果的人家又稱丟了「秋」的人家，無論丟多少，也不追究，表達的是人們豐收的喜悅。

秋天到來，不僅為人們迎來豐收的喜悅，也帶來了12生肖們的連連好運。接下來要介紹的3個生肖，立秋前後，福運不請自來。

生肖虎

事業運旺，財神偏愛的一段時間，所謂運順財昌，接二連三有好消息傳來，讓你喜笑顏開。工作方面，主動一些，不僅能有升職加薪的機會，還能順利拿下你想要做的專案哦。偏財運表現也會比較亮眼，有意外錢財入帳，比如中獎，親友贈予、收回過往欠款等。

生肖牛

貴人運旺事業運，過往的舊友會成為推動你事業發展的關鍵因素，能為你解開一些職場困惑，你會明顯感覺到工作方面的事情都變得十分順利，有重要計畫就提前規劃到這段時間執行吧，完成度會很高哦。

生肖羊

事業運程如虎添翼，你將有希望完成此前一直在謀劃的某項工作，取得好成績。總的來說，此階段會是你在職場之中，大展拳腳的時刻。此時簽約、交易、銷售的成功率最高，要乘風而起，好好把握！

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