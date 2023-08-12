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誰是真奴才？！最愛養寵物三星座 牡羊被融化、雙子紓壓、第一名總母愛噴發

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為寵物示意圖。圖片來源/ingimage
圖為寵物示意圖。圖片來源/ingimage

有些星座很適合養寵物，總是可以把牠們照顧的非常好，命理網站旺好運分享，「要融化了！這些星座真的很喜歡動物」，快看看那些「奴才」星座上榜了。

第三名：牡羊座

牡羊座其實性格有點火爆，但面對可愛的小動物總是會被融化，會讓他們有一種想照顧牠們的感覺，不僅會好好保護牠們，也會盡量讓牠們過上好生活。

第二名：雙子座

雙子座其實有許多孩子的一面，所以如果有養小動物，這對他們來說就是多了一個夥伴，不僅可以跟牠聊聊天，還可以當一個減緩壓力的管道，因此與這些小動物會有很深厚的情感。

第一名：天秤座

天秤座的心地其實都蠻善良，他們很喜歡可愛的小動物，因此就會想開始養一些小寵物，最後會把很多的精力與時間花在照顧這些動物身上，誰都不能阻擋他們。

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