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不期不待沒有傷害！「佛系戀愛」天蠍裝高冷、巨蟹怕受傷、這星座不敢去愛

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為佛系戀愛，對愛情不期待，寧願活在自己世界示意圖。圖片來源/ingimage
圖為佛系戀愛，對愛情不期待，寧願活在自己世界示意圖。圖片來源/ingimage

談戀愛好累，磨合半天，又不見得能夠開花結果，有些星座的人對於愛情已經躺平，啟動「不期不待，沒有傷害」的模式。命理網站旺好運分享「這些星座已經對愛情沒有期待」，快看看「佛系戀愛」星座都有誰上榜。

第三名：天蠍座

天蠍座很高冷又愛面子，愛情這種事情很不願意低下頭去追尋，除非別人主動追求，不然對於愛情是很被動又欲擒故縱，他們寧可單身一輩子，也不願意對愛情拉下臉，甚至早已想過不再談戀愛的心理準備。

第二名：金牛座

金牛座很害怕自己被愛情的情緒影響，深怕自己喜歡的人不喜歡自己，他們內心對於感情是非常脆弱，因此寧願獨立也不會輕易喜歡一個人，因為他們覺得至少自己不會背叛自己。

第一名：巨蟹座

巨蠍座對愛情一開始都很有憧憬，往往都是因為被傷害過而深怕再次受傷，因此對於愛情就開始漸漸的沒有任何期待，變得不積極又抗拒，脫單機會因此減少一大半，不知不覺就變成唯一剩下來的那一個。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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