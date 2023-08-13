常買到失心瘋三星座！雙子花錢買快樂 、雙魚腦波弱、第一名跟著感覺走

有些人很會存錢，也懂得錢滾錢，但有些人花錢很豪氣，身上總是留不住錢。命理網站旺好運分享「這些星座原來容易漏財」，快看看你是不是傳說中的「月光族」。

第三名：雙子座

雙子座其實對自己很好，對他們來說如果有想買的東西，自己又有能力，就會想好好享受在花錢的感覺，因為他們認為這是人生最快樂的事情之一。

第二名：雙魚座

雙魚座很容易輕信於他人，所以當別人說什麼東西很值得購買，又或者聽到促銷活動，就很容易失心瘋的在這些話語中迷失。

第一名：射手座

射手座的人大多時候都跟著感覺走，只要當下有想花錢的慾望，就會很容易出手過度，也因為這樣，導致容易花光自己的積蓄。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。