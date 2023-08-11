誰耳根子軟「容易被牽著走」？ 雙子盲從、雙魚心軟、這星座總被家人騙

有些人耳根子軟，缺乏主見及立場，很好操控，常常會「別人說什麼就信什麼」。命理網站旺好運分享「這些星座竟然容易被牽著走」，快看看都有哪些人上榜。

第三名：雙子座

雙子座的想法總是很善變，所以常常都是透過別人來幫他們做決定，因此都沒顧忌到真正適合自己的結果，加上他們總是很在乎別人的想法，只要別人說什麼，他們最後都會被牽著走。

第二名：巨蟹座

巨蟹座是一個很替人著想的星座，雖然他們面對陌生人，有著防備心，但對於家人總是完全信任，雖然相信家人很好，但防人之心不可無，往往會因為盲目的跟隨，而導致後悔的結果。

第一名：雙魚座

雙魚座在很多時候都蠻天真，往往別人說什麼，就因此相信什麼，而且加上他們也很容易心軟，只要別人上演苦情戲碼，他們便什麼都好說話，最後才會發現自己吃虧，但也都來不及了。

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