超級愛演「浮誇系」三星座！ 雙子射手演著玩 第一名天生演戲魂

你遇過很浮誇的人嗎？或者你自己就是浮誇系的人，表情誇張。講話很激動，情緒總是拉滿，就像在演戲一樣。命理網站旺好運分享「這些星座就是浮誇的人」，快看看跟你想的一樣嗎？

第三名：雙子座

雙子座常常會出其不意，讓人有一種覺得太浮誇的感覺，但這也是他們的魅力來源之一，不僅能把這個特點發揮到最好，還能從中去結交各種朋友，是非常聰明的心態與做法。

第二名：射手座

射手座內心如火一般的熱情，他們喜歡各種有趣及誇張的事情，對他們來說不僅是新鮮感，也是某種填補內心自信感的來源，因為把誇張的事情做成功，對他們來說反而更滿足自己。

第一名：獅子座

獅子座常常會被華麗誇張的東西給吸引，因為他們喜歡與眾不同且受萬人矚目的感覺，有種被可望尊重、欣賞等心態，這也是為什麼不管在行事或眼光上都算浮誇派，就是想奪人眼球。

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