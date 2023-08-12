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「眼高於頂」成功就瞧不起人三星座！獅子自以為是、天蠍傲嬌、第一名特立獨行

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為不可一世示意圖。圖片來源/ingimage
圖為不可一世示意圖。圖片來源/ingimage

當有些人成功之後，對於很多人事物的看法不僅改變，還多了一種瞧不起的感覺，命理網站旺好運分享「這些星座成功後，竟然會瞧不起別人」，快看看這些大小眼星座都有誰。

第三名：獅子座

獅子座本身就有一種霸氣的性格，他們本身就是王中之王，不僅需要尊嚴，還希望自己能高高在上，他們除了可以自己完成很多事情之外，還有帶領的能力，但也因此變得容易瞧不起人。

第二名：天蠍座

天蠍座性格本身就比較強勢一點，而且非常有自尊又傲嬌，雖然他們不太會惡意去攻擊別人，但若遭受到質疑或不公平對待，就會開始用瞧不起別人的心態去讓自己站穩腳步，最後會想靠自己的真本事去爭贏。

第一名：水瓶座

水瓶座很有自己的獨立思考模式，而且他們對於自己也是非常有自信，他們平時很低調，不過當他們碰到事情並不會害怕，反而會試著克服，也因此多了一種高傲的態度，會讓有些人覺得被瞧不起的感覺。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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