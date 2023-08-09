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你也怕鬼嗎？幫「恐懼的事」取個可愛的名字...就不怕了

方智出版／ 文‧石田久二
圖為恐懼示意圖。圖片來源/ingimage
圖為恐懼示意圖。圖片來源/ingimage

鬼因為來路不明，才令人害怕；換句話說，恐懼的真面目，就是無知。在2020年，新型冠狀病毒之所以可怕，是因為我們搞不清楚它是什麼東西；兩年之後，新冠病毒的詳細資訊、治療法和疫苗都發展到某種程度，病毒似乎變得沒有以前那麼可怕了。

現在請回想看看，什麼東西讓你感到恐懼？所有恐懼，都是針對未來。「我對過去或現在感到恐懼」，語意上是矛盾的。未來可能會沒有錢，所以很害怕，但現在生活還算過得去，至少現在不會感到恐懼。未來之所以是未來，就是因為我們不知道它會長成怎樣，才覺得害怕。

《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》。圖／方智出版提供
《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》。圖／方智出版提供

占卜和預言之所以存在，就是因為人們想要削減對未知事物的恐懼，哪怕只削減一點點。只要人類有未來，占卜和預言就永遠不會退流行。

緩和恐懼的方法有好幾個，最有效的就是察覺到「當下」。做起來並不容易。這時，只要幫恐懼取個暱稱，幫助自己放鬆心情就對了，例如「我可愛的未來小寶貝」。你害怕的東西，莫非是「未來小寶貝」？

(本文摘錄自《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

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