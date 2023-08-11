快訊

雷聲隆隆！ 短延時強降雨來了 15縣市大雨特報

影／柯文哲：一定會以民眾黨總統候選人的身份參選到底

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

努力沒用！才華決定一切...所以只做你喜歡且擅長的事就好

方智出版／ 文‧石田久二
圖為享受生活。圖片來源/ingimage
圖為享受生活。圖片來源/ingimage

每個人都擁有無限的可能，這說法很常聽到吧？但很遺憾，那是騙人的。

島田紳助（編按：日本資深搞笑藝人）曾說，能不能在搞笑圈取得一席之地，100分的才華是關鍵因素。比方說，一個才華最多只有5分的年輕搞笑藝人，他拿出最大的努力5分，5×5＝25，才終於開始嶄露頭角。如果有5分的才華，卻完全不努力，絕對紅不起來；但現實很殘酷，如果有5分的努力，卻沒有才華，也紅不起來。

《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》。圖／方智出版提供
《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》。圖／方智出版提供

而且更殘酷的是，年輕藝人根本不知道自己有沒有才華，所以常白白付出努力。日本搞笑界的「M-1 大賽」，參加的限制為出道10年以內（現為15年），就是為了拯救那些沒有才華的年輕人吧。聽到這個，我覺得放心了許多。我很喜歡音樂，但是一點才華也沒有。我花了5年才做到的事情，某個後輩只花了1個月就做到，他現在成為職業單簧管吹奏家，非常活躍。但我知道自己具有擄獲人心的才華，賺到的錢也高於平均值，所以現在從事音樂製作人的工作。

一生的時間有限，看透自己哪些事情沒有才華，然後把時間花在擅長的事上，比較有效率。你不需要努力，只要去做自己喜歡且擅長的事就好。

(本文摘錄自《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

延伸閱讀

討關注、情勒、厭世...甩開五種「負能量人」！修復心理能量

你也怕鬼嗎？幫「恐懼的事」取個可愛的名字...就不怕了

拜託好好說話！「不要XXX」否定句用多了 可能變詛咒

陳雪《寫作課》：給所有文字工作者與獨立創作者的力量之作

相關新聞

3星座最容易發財！他是「隱形的富豪」天生就是當老闆的命

發大財是所有人的願望，陸網《搜狐》分析最容易成為富人的三大星座，包括處女作、天蠍座、雙魚座，其中天蠍座是「最盛產老闆」的星座，打工不符合他們的霸道總裁氣質，他們享受賺錢，是行走的隱形富豪。

努力沒用！才華決定一切...所以只做你喜歡且擅長的事就好

島田紳助（編按：日本資深搞笑藝人）曾說，能不能在搞笑圈取得一席之地，100分的才華是關鍵因素。比方說，一個才華最多只有5分的年輕搞笑藝人，他拿出最大的努力5分，5×5＝25，才終於開始嶄露頭角。如果有5分的才華，卻完全不努力，絕對紅不起來；但現實很殘酷，如果有5分的努力，卻沒有才華，也紅不起來。

十二星座遇「大型翻車現場」怎麼救！巨蟹先深呼吸、這星座大笑帶過

俗話說「人非聖賢，孰能無過」，每當碰到犯錯出糗的狀況時，都得想辦法找個方式來去應對。日本網站「占TV」就分析十二星座的人，在碰到出錯的時候，會用什麼方法解決。

母湯喔！農曆七月容易「走衰運」七徵兆：亂發脾氣、穿全黑全白、亂發誓

命理師湯鎮瑋老師分享「農曆七月，七大走衰運徵兆要注意！」，農曆七月俗稱「鬼月」，一般說的農曆七月初一「鬼門關開」是指國曆8月16日，但如果從命理學「節氣」的角度來看，農曆七月則是從國曆8月8日到9月8日，所以現在已是農曆七月。老師分析，農曆七月是一年中節氣由陽轉陰的樞紐，也就是節氣的交接，因此有七個徵兆要特別注意，以免一不小心走衰運。

鬼門將開！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解

本月16日為農曆七月初一，也就是俗稱的鬼門開，在民俗上有許多禁忌要盡量避免，另外清水孟國際塔羅小孟老師也點出了屬老鼠、蛇、猴、豬的人容易卡陰，要特別小心。

表面正經！「3生肖」內心慾望火辣無比 第一名令人難以捉摸

在感情的世界裡，很多人為了怕受到傷害，常常會準備好幾張面具來對應，只有當你卸下對方的心防，揭開臉上的面具後，才能真正了解對方，在生肖當中，就有些人表面很正經，其實內心慾望強烈，一起來看看是哪些生肖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦