努力沒用！才華決定一切...所以只做你喜歡且擅長的事就好

每個人都擁有無限的可能，這說法很常聽到吧？但很遺憾，那是騙人的。

島田紳助（編按：日本資深搞笑藝人）曾說，能不能在搞笑圈取得一席之地，100分的才華是關鍵因素。比方說，一個才華最多只有5分的年輕搞笑藝人，他拿出最大的努力5分，5×5＝25，才終於開始嶄露頭角。如果有5分的才華，卻完全不努力，絕對紅不起來；但現實很殘酷，如果有5分的努力，卻沒有才華，也紅不起來。

《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》。圖／方智出版提供

而且更殘酷的是，年輕藝人根本不知道自己有沒有才華，所以常白白付出努力。日本搞笑界的「M-1 大賽」，參加的限制為出道10年以內（現為15年），就是為了拯救那些沒有才華的年輕人吧。聽到這個，我覺得放心了許多。我很喜歡音樂，但是一點才華也沒有。我花了5年才做到的事情，某個後輩只花了1個月就做到，他現在成為職業單簧管吹奏家，非常活躍。但我知道自己具有擄獲人心的才華，賺到的錢也高於平均值，所以現在從事音樂製作人的工作。

一生的時間有限，看透自己哪些事情沒有才華，然後把時間花在擅長的事上，比較有效率。你不需要努力，只要去做自己喜歡且擅長的事就好。

(本文摘錄自《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》，方智出版，未經同意禁止轉載。)