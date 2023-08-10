拜託好好說話！「不要XXX」否定句用多了 可能變詛咒

「請不要想像粉紅色的大象。」

就算別人說「請不要想像」，但是你一聽到「粉紅色的大象」，就會開始想像。也就是說，我們的潛意識無法理解否定句。這個理論在自我啟發的講座耳熟能詳，但粉紅色的大象，究竟是誰先說的呢？ 《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》。圖／方智出版提供

姑且不論是誰起的頭，我非常理解這句話的意思。朋友的公司有個態度強勢凶悍的上司，個性較為軟弱的下屬在上司面前就會畏縮，有話也不敢說。這時，上司就會教訓他：「我不是說，有話就說嗎？」「你為什麼都講不聽？」上司當然是錯的，那樣說其實非常不講理。如果他換個方式表達：「我們先冷靜下來。」「先深呼吸一下。」下屬應該就能表達自己的想法。

就像有些人會對容易暈車的孩子說「你不要暈車喔」，或是稍微吃重口味的東西就在旁邊說「小心胃食道逆流」，這種「小心不要✕✕✕喔」，或是用否定句裝親切，其實是在詛咒他人，要多注意。

(本文摘錄自《寫下來，奇蹟就會發生：讓人改變與覺醒的百日魔法書》，方智出版，未經同意禁止轉載。)