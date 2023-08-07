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威力彩頭獎高達2.2億 命理專家曝3星座「高機率獨得獎金」

聯合新聞網／ 綜合報導
威力彩今（7）日開獎，命理專家小孟老師分享3個財運超旺的星座。圖為示意圖。本報資料照片
威力彩今（7）日開獎，命理專家小孟老師分享3個財運超旺的星座。圖為示意圖。本報資料照片

威力彩將在今（7）日晚上開獎，頭獎獎金高達2.2億元，不少民眾前往下注，期盼獎落自家。命理專家小孟老師也點名3個星座，指出他們「偏財運極旺」，很有可能中獎，因此鼓勵這3個星座可以到彩券行試手氣，也許會有意想不到的收穫。

小孟老師在臉書指出，財運超旺的3個星座：

Top3：天蠍座

天蠍座立秋開始財神會擁抱你，對你特別眷顧。例如：當你想買某個東西時，朋友心有靈犀先送給你了，或是你剛好碰上折扣優惠，甚至是抽獎活動獲得等等。小孟老師在此提醒你，若你有想買的東西，可多用網路搜尋或問朋友，也許會有意想不到的收穫唷！

Top2：獅子座

立秋後你會「因信任而受惠」，你的眼光會為你帶來意外之財。例如：你買到一些已絕版的東西，賣出時還因此小賺一筆，或你之前所做的投資，在今年有利潤可以回收唷！偏財運還不差。小孟老師在此提醒你，平時辛勤研究做功課，能培養出精確眼力，託付可信任之人，將能為你拓展財源。

Top1：雙魚座

雙魚座的人若你是老闆，你會經營的愈來愈好、有聲有色，立秋後結帳時有盈餘，也代表公司有賺錢。若你是員工，老闆也會犒賞你，若你過去做很多事情，記得立秋後跟老闆暗示一下，說不定會拿到老闆給的獎金或有加薪機會，另外公司同事是你的偏財貴人，可以請同事幫忙買威力彩，說不定會中到不錯的獎項。

偏財運 星座 威力彩

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