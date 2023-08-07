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鬼月腳步近！立秋6生肖超旺 命理師：運勢不佳者可以這樣做

聯合新聞網／ 文／國際天星命理風水專家邱彥龍
圖／canva
圖／canva

明天是父親節，也是正式進入立秋，代表秋天要開始了，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，立秋除了適合養生補肺之外，因為又跨越到農曆七月，若覺得上半年小人多，運勢不佳者，不妨可以藉農曆七月多燒些紙錢超渡無形眾生，為自己添好運。但有6個星座這段期間則是自帶好運，可以把握進財機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(8/8-8/23)運勢最強6生肖，分別是：

Top6： 牛

屬牛的朋友，在這段期間，冥冥之中自有天助，雖外地運稍差但不構成大礙，月中之後就會好很多，雖然看似好像都在燒錢，但將時間拉長來看是有前景的，只要照著自己的規劃與目標前進即可，語言溝通是此段時間的重點。

Top5 ： 羊

屬羊的朋友，在這段期間，偏財運強，但容易將財富花在朋友享樂和交通方面，建議將錢花在學習新知上，以後會有不錯的回報，人氣也會慢慢增長，工作和交通上不要太要面子，否則容易和人有衝突。

Top4 ： 馬

屬馬的朋友，在這段期間，財運與學習運強，只要願意去學習與工作，就能有不錯的成績和進展，不要用感覺來催眠自我，若給懈怠找理由，只會白白浪費了自己的好運。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，在這段期間，那些之前被卡住許久的事情將慢慢有所解套與進展，工作與財運會逐漸有熬出頭的感覺，但客戶或合夥人錢財方面的突發狀況還是有，必須等月中之後將能看見曙光。

Top2 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段期間擁有自我的一套邏輯方針，有賺快錢的機會，但也要審慎了解對方是否為詐騙，合夥上要謹慎小心。另外，多參加團體聚會活動，名聲與地位會大幅提升，有利於未來發展。

Top1 ： 兔

屬兔的朋友，在這段期間情緒變化大，心情時好時壞，建議先穩住自我的心情再說，實際上你比別人都更幸運，能在宗教、教育、藝術、團體擴張方面得到成功與進展，只要多往外地、海外發展，並朝網路、高等教育去努力，未來將有不錯的收穫。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 運勢 財富 立秋

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