講不聽「耳朵超硬」三星座 摩羯固執、雙子有想法、這星座不管別人

有些人耳朵超硬，別人怎麼勸都聽不進去，只相信自己相信的事情，一但做了決定就很難改變。命理網站旺好運分享「這些星座真的不容易被影響」，快看看都有誰上榜。

第三名：水瓶座

水瓶座非常做自己，而且他們有強烈的獨立思考能力，總是天馬行空、獨特風格，對於別人的不理解，他們完全不在乎，只會堅持自己的想法繼續走下去。

第二名：摩羯座

摩羯座非常聰明又成熟，但性格其實也是很固執，這樣整體下來就會有一種屬於自己的堅持，在做任何事情上很難以被影響，就是既然決定了就要做到的感覺。

第一名：雙子座

雙子座性格算是隨和，不過他們內心不僅難以攻破，而且變化也非常多，他們非常會思考，要征服或影響到他們並不容易，因為他們很有自己的一套想法。

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