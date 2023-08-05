不要招惹！「心眼最壞」3大星座 牡羊「很表面」：說翻臉就翻臉

有些人很單純，凡事為別人著想，都是出自於內心，沒有算計的意思。但有些人卻是相反，心眼很壞，城府又深，常常做事情都是有目的性的，心機超重，「搜狐網」運勢專欄指出，有三星座就是這種類型，和他們交手恐怕會讓自己受傷。

天蠍座

天蠍座的人想法比較極端，如果看到不喜歡的人過得比自己好，可能會絞盡腦汁對付別人。

天蠍座的人性格內向，不喜歡高調，總是計畫嚴謹，表面可以不露聲色，無形中就把對方解決掉，狡猾的做事方式讓人不得不佩服，在沒有充分掌握局勢前，天蠍座不會把自己的喜怒哀樂表現出來。

你只要惹到天蠍座，他們就會對你念念不忘，會牢牢的記在自己心裡，不管什麼時候，都會拿出來「懷念」一下，找到機會，就一定會報復你。

牡羊座

大家對牡羊的印象就是一身正義，但他們的本質還是蠻虛偽的，他們很喜歡表面一套背地裡一套，總是傷人於無形。或是今天他們還跟你有說有笑，但是第二天就立馬跟你翻臉，成為你的敵人。

如果傷到了牡羊座的人，那要小心了，因為他們內心很腹黑，他們可以想出很多種方法來整人，城府很深又心思縝密，他們做事情滴水不漏，沒有把握的事情不會貿然行動。

牡羊座的人善於利用一切資源，有一套自己的生存方式，不斷強大自己，不惜一切也要達到目的，利用套路得到人心，耍心機這件事，對他們來說一點壓力都沒有。

水瓶座

水瓶座的人心思沈穩，性格狠又硬，如果經歷過很多挫折和磨難，就更會如此，在競爭的時候絲毫不會有憐憫知心，會俐落的解決一個又一個的對手。

但他們也並非都是冷血之人，從他們的仗義可以看出，他們也至情至性，只是善於隱藏自己的情緒，水瓶座的人走一步都是經過精心準備的，所以不太會去搭理那些無所謂的事情和人。

水瓶座的人很多善變的行為，讓大部分的人都不會猜到他們此刻在想什麼，下一個又想要做什麼，如果你惹到他們，他們會記在自己心裡，不會忘記，找到機會，就一定會報復你。

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