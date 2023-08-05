下周生肖運勢／龍財源廣進、馬出差會帶財、虎迎接辦公室戀情

命理專家曼樺老師分析，8/6-8/12各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.龍

本周運勢三級跳，為第一名。正職之外，兼差的機會增加了你的收入。工作加班忙碌的一周。

NO2.馬、蛇

馬：本周運勢向上攀升，為第二名。驛馬星動出差工作，對你來講是好機會，好好把握機會，協調談判成功。

蛇：本周運勢還算穩定，同為第二名。各方勢力爭奪業務，許多計畫在進行，此刻關鍵未來，預算報價需要各方投資者滿意。

NO3.羊、牛

羊：本周運勢慢慢上升，為第三名。心態正面積極，貴人出現適時幫忙，在團隊中和氣生財，在和諧穩定中求進步。

牛：本周運勢不差，同為第三名。突然事業開竅，利用休閒之中兼差，沒想到效果太好，食髓知味，決定以此模式繼續下去。

【財運前三名】

NO1.龍

財源廣進的一周，兼差忙碌，也越發感覺賺錢的模式正在改變。希望自己能夠跟著對的人，對的方向繼續。

NO2.牛

意外的想法，透過實踐，取得實質成果。有時賺錢的方式要靈活，太要面子怕丟臉，反而賺不到錢。

NO3.馬

一出差就感覺財運變好的你，正在執行眼前的方案，得到客戶的認可及支持，才能有源源不絕的收入。

【愛情運前三名】

NO1.龍

單身女性本周有曖昧辦公室戀情發生，儘管是窩邊草，也是營養好牧草，就看你的心態以及決定了。

NO2.蛇

愛情正愛悄悄滋生，因臨時工作出差，有了距離才發現愛情原來存在，你開始想念那個人了，淡淡的甜密正醞釀。

NO3.虎

單身女性本周有曖昧辦公室戀情發生，儘管是窩邊草，也是營養好牧草，就看你的心態以及決定了。

【健康運前三名】

NO1.蛇

健康運不錯的一周，規律的生活，親子間運動互動，身體強壯，孩子的作息也更正過來，真是開心。

NO2.龍

本周健康良好，終於對於自己的身體健康展開行動，報名了熱舞及瑜珈班，希望找回健康及美麗的線條。

NO3.馬

健康運勢不錯，別忘了，身體健康是奮鬥的本錢，日積月累的生活規律，勝過得不到安靜的休息。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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