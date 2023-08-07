本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「嗅到金錢味」：財庫大躍進

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人得到老天的眷顧，收穫一筆豐厚的獎勵，有人只需認真努力，就能收到額外的紅包，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬蛇

在一般上班族的工作之中，確實感到日復一日的乏味，好像沒有什麼新意，但是不要埋怨，不要洩氣，生活不會就這樣一成不變的，老天的眷顧將要到來了，在本周，你非常有機會接到一份額外的工作，會是上司所指派的任務，雖然可能跟你的專業不相關，但是絕對會有一筆豐厚的獎勵。

第四名：血型O型+生肖屬兔

要嘛不來，要嘛一下子全來，人生就是這樣的難以捉摸，在本周的財運上，專門從事手工藝相關的人，例如文創類型，以手工製作商品的人來說，這段時間的生意會非常蓬勃，能吸引許多過路客的關注，並代為宣傳，有機會在網路上掀起風潮，雖然可能需要趕工，但是財庫也會因此不斷增加。

第三名：血型A型+生肖屬鼠

對於百貨相關工作人員，尤其是有抽成業績的人來說，本周財運不是大起就是大落，你將會遇到一些難纏的客戶，可能會挑三揀四，或是說話直接沒有遮攔的客人，但你可要好好對待，如果應對不得宜，可能會被投訴，甚至被扣薪，但如能按奈得當，將會順利銷售，並賺進大筆業績獎金。

第二名：血型O型+生肖屬羊

如果你是從事家教或補習相關工作的人，這周有機會遇到一群家長來替孩子們團報，這些家長的要求會很多，規矩也很多，希望你如何教育指導孩子，看起來似乎很麻煩，但請你放心，這些孩子都很乖巧，也很聽話，你只需要認真努力，展現專業的教學，不僅能教得好，更有機會得到家長們額外的感謝紅包。

第一名：血型AB型+生肖屬虎

誰不希望坐在家裡，就能天外飛來一筆橫財，雖然這樣有些不切實際，但是本周的你，財運非常旺盛，雖然錢不會從天上掉下來，但是能從財經資訊中，嗅到金錢的味道，請在這段時間多吸收各方資訊，你會找到非常有利於投資的方式，只要多加研究，就能讓自己的財庫躍進一大步。

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