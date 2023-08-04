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12星座戀愛說明書！白羊要隨傳隨到、獅子不准誇別人、這星座又當機了

聯合新聞網／ 12talks
圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶示意圖。圖片來源/ingimage

很多東西都有使用說明書，如果12星座都有一個簡單入門版，也許就會減少很多誤解，你想要先收藏看看嗎，來自12星座的自白說明，請小心使用。

▎白羊座 火爆脾氣不能輸

．請原諒我的火爆

．不能事事都與我爭勝

．我是即興派，請隨傳隨到

．孩子氣是因為喜歡你

▎金牛座 美食專家愛吃醋

．我很小心眼，請說到做到

．很愛吃醋，自己注意

．很會享受，很愛美食，所以請你有點品味

．不要不懂裝懂，最討厭

▎雙子座 帶我去玩別講道理

．請好好扮演我的好朋友

．我只是想聽你的意見，不想聽道理

．請帶我去玩

．請永遠都讓我猜不透

▎巨蟹座 委屈委屈太委屈

．請照顧我的情緒

．不要硬碰硬

．我哭不是因為在乎，是因為委屈

．我嘮叨是因為喜歡你

▎獅子座 你只能說我最棒

．我很強，我最強，你要記住

．不要說其他人更捧

．請小心輕放，輕聲細語

．我需要你的認同

▎處女座 規則寫在小本本

．不要挑戰我的底線

．我有我的行程，請不要破壞

．挑剔你是因為愛你

．我冷漠是害怕，請給我信心

▎天秤座 假裝聆聽沒要幫忙

．請不要冷落我

．我很需要陪伴

．我可以聆聽你的煩惱，但請不要要求我去解決問題

．你要強大一點喔

▎天蠍座 天生人肉測謊機

．我說沒事的時候請多問兩句

．也許我看起來無所謂，但我超在意的

．不要說謊，因為我都知道

▎射手座 好玩有趣就對了

．可以幽默一點嗎

．請你不要說無聊的話

．要時常保持有趣

▎魔羯座 冷漠是我保護色

．我有時會冷淡一點，請稍等一下再聯繫

．我沒有臭臉喔，我是面無表情而已

▎水瓶座 總是習慣性當機

．有時沒有正常運作，抱歉

．請與我一起天馬行空

．我真的不在意的事情，不需要與我解釋幾次

▎雙魚座 我愛你與你無關

．我哭是情緒突然爆發，有時候不是因為你做了什麼

．突然不想做就不想做

．不要常問我為什麼，我也不知道

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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