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12星座戀愛說明書！白羊要隨傳隨到、獅子不准誇別人、這星座又當機了
很多東西都有使用說明書，如果12星座都有一個簡單入門版，也許就會減少很多誤解，你想要先收藏看看嗎，來自12星座的自白說明，請小心使用。
▎白羊座 火爆脾氣不能輸
．請原諒我的火爆
．不能事事都與我爭勝
．我是即興派，請隨傳隨到
．孩子氣是因為喜歡你
▎金牛座 美食專家愛吃醋
．我很小心眼，請說到做到
．很愛吃醋，自己注意
．很會享受，很愛美食，所以請你有點品味
．不要不懂裝懂，最討厭
▎雙子座 帶我去玩別講道理
．請好好扮演我的好朋友
．我只是想聽你的意見，不想聽道理
．請帶我去玩
．請永遠都讓我猜不透
▎巨蟹座 委屈委屈太委屈
．請照顧我的情緒
．不要硬碰硬
．我哭不是因為在乎，是因為委屈
．我嘮叨是因為喜歡你
▎獅子座 你只能說我最棒
．我很強，我最強，你要記住
．不要說其他人更捧
．請小心輕放，輕聲細語
．我需要你的認同
▎處女座 規則寫在小本本
．不要挑戰我的底線
．我有我的行程，請不要破壞
．挑剔你是因為愛你
．我冷漠是害怕，請給我信心
▎天秤座 假裝聆聽沒要幫忙
．請不要冷落我
．我很需要陪伴
．我可以聆聽你的煩惱，但請不要要求我去解決問題
．你要強大一點喔
▎天蠍座 天生人肉測謊機
．我說沒事的時候請多問兩句
．也許我看起來無所謂，但我超在意的
．不要說謊，因為我都知道
▎射手座 好玩有趣就對了
．可以幽默一點嗎
．請你不要說無聊的話
．要時常保持有趣
▎魔羯座 冷漠是我保護色
．我有時會冷淡一點，請稍等一下再聯繫
．我沒有臭臉喔，我是面無表情而已
▎水瓶座 總是習慣性當機
．有時沒有正常運作，抱歉
．請與我一起天馬行空
．我真的不在意的事情，不需要與我解釋幾次
▎雙魚座 我愛你與你無關
．我哭是情緒突然爆發，有時候不是因為你做了什麼
．突然不想做就不想做
．不要常問我為什麼，我也不知道
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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