殺破狼週運勢／天秤面臨荷包破費 水瓶閃電陷入愛戀

殺破狼2023年8月7日～8月13日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星與火星呈現合相，皆脫離不良相位的影響，可尋求到十分有效率的方式，在短期間內消化掉龐大的工作量。某些白羊座則是業績顯著成長，獲得獎金或是額外加給。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位逆行，與太陽呈現合相，前任情人會提出復合的要求，雙方可望破鏡重圓。不論是遇到新歡，或是與舊愛重逢，白羊座目前都沈浸在熱戀之中，突然懷孕的機率頗高。

本週須注意的部分

健康運方面，在健康宮位的火星與水星呈現合相，工作有過勞的傾向，免疫系統不佳，當心室內外溫差過大，或是病毒感染，造成呼吸系統發炎。並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星受到娛樂宮位的金星與太陽影響，會因為追星、遊戲課金、購買動漫商品，或是在吃喝玩樂方面開銷過多，擠壓到生活費用。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星與火星呈現合相，皆脫離不良相位的影響，與戀愛對象誤會冰釋，理性溝通，在親密關係上的互動也會較為頻繁，雙方的情感很快就恢復以往。

工作運方面，木星與天王星齊聚命宮，事業與專業領域面臨瓶頸，會嘗試新型態的工作方式，並很快步入正軌。工作與生活穩定的金牛座，正在開創副業階段，讓未來發展有更多可能性。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星在家宅宮位逆行，與太陽呈現合相，並受到命宮的木星與天王星影響，居住環境正在大幅整頓，生活作息也因此受到干擾。與家族之間的糾紛正在釐清中，但需要處理許多瑣碎的程序與文件。

人際關係方面，土星與海王星齊聚在人際關係宮位，由於先前在人際關係上吃了大虧，甚至背了黑鍋。導致自己不論是在職場，或是家族親戚，都會保持著戒心，無法輕易相信任何人。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，可領到補償性的資金，減輕債務或貸款的壓力。有投資習慣的雙子座，採用短線買進賣出，看似資金量不大，積累下來的數字卻很可觀。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的天王星與木星受到逆行的金星、以及太陽影響，在網路上與某個人很聊得來，實際見面後，卻頗為失望。某些雙子座的心情被暗戀對象發覺，對方卻突然斷了聯繫，讓你感到錯愕。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，目前正在轉換跑道的尷尬時期，即便有許多專業證照，卻因為經驗不足，或是沒有相關背景，只能從基層開始做起，或是不知能在什麼產業發揮專長。

家宅運方面，水星與火星齊聚家宅宮位，全家有一起旅遊的計畫，但因為對行程細節不斷地吵架，原本想開心出遊的心情也被澆熄了。這段時間需特別注意居住環境、電器與爐火使用的安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與情感對象穩定交往，雙方對於未來共同的目標十分明確。單身還在曖昧階段的巨蟹座，不經意表現出一些佔有慾，對方反而感到有些心動。

工作運方面，火星與水星合相在面試、溝通宮位。面試新工作十分有效率，很快談完就被錄取了。有穩定工作的巨蟹座，在溝通時表現出一些霸氣，不拖泥帶水的態度，深受到上司或客戶的青睞。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與金星合相在金錢宮位，同時金星在金錢宮位逆行，相位皆不良，應該進帳的報酬或資金不斷延遲，擠壓到你的生活費用，可能需要先跟親朋好友借貸度過難關。

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，受到在金錢宮位的太陽與金星影響，消費容易遇到不愉快的事件，感覺被坑。或是買到不適合的物件，退貨時賣方不斷推拖，或是服務人員態度惡劣。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，同時木星與天王星齊聚志業宮位，事業或職場地位提升，業績亮眼，許多決策可以自己控管，工作型態較為自由。某些獅子座開發副業有成，會考慮將副業轉成正業經營。

感情運方面，太陽與金星合相在命宮，同時金星在命宮逆行，會與前情人盡釋前嫌，雙方有復合意願。單身的獅子座則是正與一位特殊的人士陷入熱戀，跟以往交往對象的類型、年齡、甚至性向差異很大。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與火星齊聚金錢宮位，預期外的支出較多，會以分期付款的方式慢慢清償，但每個月都會覺得錢不夠用。土星與海王星齊聚財務宮位，有投資習慣的獅子座，須當心被一些空頭公司詐騙。

健康運方面，太陽與金星合相在命宮，同時金星在命宮逆行，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀千萬不要輕忽。室內外溫差大，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎，一些陳年痼疾也容易在此時復發。

處女座：

整體運勢

工作運方面，火星與水星合相在命宮，有效率地消化繁雜的工作，可以讓腦筋變得比較理性，做事有條理，而忘記許多不愉快的問題，這段時間會找許多事情讓自己盡量忙碌。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚在感情宮位，金星在心靈宮位退行，會深切檢視失敗的戀情，或許不是自己單方面的問題，但一昧指責對方的不是，也可能是雙方不歡而散的原因。

健康運方面，火星與水星合相在命宮，當心室內外溫差過大，或是病毒感染，引發呼吸道發炎。並要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

遠行運方面，木星與天王星齊聚在遠行宮位，受到太陽與金星影響，會在生活機能較不方便的地區出差、旅遊、外派工作，感到有些水土不服，或發生一些問題滯留在當地，無法回家。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽與金星合相在人際關係宮位，同時金星在人際關係宮位逆行，收到老朋友的紅色炸彈，荷包破費許多。某些天秤座購物時遇到很久不見的同學當銷售人員，會多買一些商品給對方充業績。

感情運方面，水星與火星合相在心靈宮位，與在慾望宮位的木星有良好連結，會以身體的感覺確認情感歸屬，找到靈魂伴侶。感情穩定的天秤座會因為親密關係被滿足，感到幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚在工作宮位，目前工作領域十分不穩定，只能靠零星的案子維持生活。某些天秤座則是對職場文化感到厭倦，若要轉換跑道，卻也不知該何去何從。

健康運方面，木星與天王星齊聚疾厄宮位，內分泌失調，代謝變差，身材浮腫或發福。土星與海王星齊聚健康宮位，開始有一些慢性疾病的徵兆浮現，筋骨、牙齒、皮膚狀況不佳，睡眠品質也不好，精神狀況不良。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會嘗試自己一個人去旅行，到想去朝聖的地方打卡，沒有任何牽絆，感覺很自由。某些天蠍座會挑戰需要高度意志力才能完成的旅程，完成後會很有成就感。

人際關係方面，水星與火星合相在人際關係宮位，相位良好，與吵架的朋友言歸於好，誤會冰釋。某些天蠍座則是會進入一個社群團體，彼此有共同的話題，每天聊天聊不完。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與金星合相在志業宮位，同時金星在志業宮位逆行，受到在夥伴宮位的木星與天王星影響，到新的領域工作，與週遭的人格格不入，甚至常常背上司與同事的黑鍋，覺得這個職場不是能久待的地方。

感情運方面，土星與海王星齊聚在戀愛宮位，同時在感情宮位齊聚的木星與天王星相位不良，會因為意外懷孕，閃電奉子成婚。某些天蠍座也會因為過於衝動進入交往關係，才發現兩人個性不適合。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，在職場或工作領域會領到一些補償性的加給或加班費用。某些射手座則是會用盡各種管道，搶購到市面上稀缺的日常用品。

工作運方面，水星與火星合相在志業宮位，因購置了最新最好用的3C用品，在很短的時間內就消化掉堆積如山的工作量，效率加倍。某些射手座會暫時代理主管的位置，可自己管控好許多事務的進度。

本週須注意的部分

遠行運方面，太陽與金星合相在遠行宮位，同時金星在遠行宮位逆行，出遠門會受困在生活機能不佳的區域，交通中斷，通訊受阻。或是遭受到不舒適的服務對待，這段時間不要出遠門為佳。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，家人目前健康狀況不佳，常讓你十分憂慮。某些射手座的住宅需要修繕的問題一直延宕，或是居住環境混亂，感到非常困擾。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星齊聚戀愛宮位，週遭會出現許多條件不錯，令人頗為心動的對象，目前維持著曖昧的距離，慢慢挑選適合交往的人選。感情穩定的摩羯座，懷孕機率高，但由於木星與天王星相位不良，須注意胎兒的健康狀況。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽與金星合相在財務宮位，同時金星在財務宮位逆行，相位皆不良，當心信用資料被盜用，暫時被凍結，無法從事某些消費，十分不便。有投資習慣的摩羯座，投資標的一直沒有起色，套牢在高點，資金無法贖回。

工作運方面，土星與海王星齊聚面試、考試宮位，面試新工作的履歷總是石沉大海，沒有音訊。參加各類國家考試或資格認證的摩羯座，因過度緊張，最後成績並不理想。

感情運方面，金星在慾望宮位逆行，前任情人回頭聯繫，只是想打回頭炮滿足生理需求，被當成發洩的工具，感到不受尊重。某些摩羯座則被熟識的朋友性騷擾，覺得噁心。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與太陽合相在感情宮位，會與前任情人破鏡重圓，彼此更加珍惜這份得來不易的情感。某些水瓶座閃電陷入一段愛戀中，並有走入婚姻關係的打算。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，有購買新居的打算，此時會看到幾間還不錯的物件，但由於木星與天王星受到在伴侶宮位的太陽與金星影響，另一半對於購屋的意見會比較多。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與水星齊聚財務宮位，會分期付款購買較為昂貴的物品，每個月負擔頗重。有投資習慣的水瓶座，標的物價值不斷下跌，或是在市場操作不當，資金不斷在虧損，或是套牢在高點。

健康運方面，火星與水星齊聚疾厄宮位，注意室內外溫差，此時容易著涼感冒，或是因為病毒感染，造成呼吸系統發炎。並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，甚至危及到生命安全。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會接觸許多握有公權力的人士，幫助你解決許多法律方面的問題。某些雙魚座會經常與個性較為耿直的朋友往來，雙方不需要客套，相處起來反而輕鬆。

感情運方面，火星與水星合相在感情宮位，與感情對象在理性層面或親密關係都很有默契，伴侶關係感到滿足。某些雙魚座則是與另一半藉由身體的交融，化解掉雙方間的不愉快。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與金星合相在工作宮位，同時金星在工作宮位逆行，各項事務進展十分緩慢，並經常需要修正內容，對工作嚴重倦勤，想休個長假，或是辭職。

學習運方面，木星與天王星齊聚學習宮位，受到在工作宮位的太陽與金星影響，學習有興趣的事物，常因為工作過於忙碌而中斷，無法持續。某些雙魚座則是因為工作所需，不得不進修新的知識與技能，否則會被職場淘汰。

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