「超會自作多情」三星座 天秤自戀、牡羊熱情、第一名幻想王

有種人戀愛總是腦補，「她（他）這樣做，一定是因為愛上我了吧！」，究竟別人是真的有那個意思？還是自己想太多？也很難得知。命理網站旺好運分享「這些星座真的很愛自作多情」，快看看哪些星座超級戀愛腦，不用真的追求他們，他們就會「自己攻略自己」。

第三名：天秤座

天秤座本身有一種吸引力，因為他們非常注重外貌，所以容易有一大批的追隨者，但當他們活在這樣被捧的生活中，容易有幻想或誤會別人喜歡他們的想法，可能心態上需要做一些調整。

第二名：牡羊座

牡羊座總是熱情如火，他們對於很多事情都是勇敢的去面對與表達，因此容易做事太過於衝動且不成熟，導致時常誤會別人的想法，甚至還會給別人造成困擾喔。

第一名：雙魚座

雙魚座的思想就像童話故事一樣的夢幻，他們總是陶醉在自己的幻想裡面，偶爾內心也會上演偶像劇的戲碼，總而言之就是把一切都想得太美好，但現實生活中往往不是這樣。

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