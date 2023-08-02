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講話好傷人！直腸子三星座「說話犀利、我行我素」 霸氣的他也上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
犀利的言語雖能一擊正中要害，卻可能導致人與人的交往間出現裂縫。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
犀利的言語雖能一擊正中要害，卻可能導致人與人的交往間出現裂縫。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

不管在家庭、校園，或是職場等人際關係的織網中，若要在其中求得生存之道，便要懂得說話的技巧，有時直接、犀利的言語雖能一擊正中要害，卻可能導致人與人的交往間出現裂縫，或許適時的點到為止才更為上策。陸媒《搜狐網》星座專欄點出「說話犀利，最容易出口傷人」三大星座，以下便來看看是哪三個星座。

牡羊座

牡羊座的人通常十分耿直，直腸子的他們不會拐彎抹角，說話不避諱、迂迴，因此時常容易得罪人，若不了解他們的話會時常覺得牡羊座的人特別針對自己，存心和自己作對，了解牡羊座的人便會知曉他們只是在就事論事。

獅子座

獅子座的人天生霸氣，平時講話太衝，不太考慮別人的感受，因此容易得罪人。不過獅子座的人卻一點也不在乎，在他們眼裡自己的感受是最重要的。若是獅子座的人不開心了，那一旁的人就也會受到波及，這就是生氣之後更可怕的霸道獅子座。

天蠍座

天蠍座的人雖然看起來心思比較縝密，不過他們眼光毒辣、喜歡挑人毛病，對於看不慣的東西也不會藏著掖著，經常直接將別人的問題點出來，使人下不了台，不過也不是有意針對，只是愛說逆耳的大實話，所以出口的話於別人而言也沒有那麼好聽，但他們依然可以忠於本心、我行我素。

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