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5生肖「鬼月」沖煞易有衰事纏身 屬豬錢財透支、屬虎當心車關、屬猴宜低調防小人

聯合新聞網／ 綜合報導
每年農曆7月又稱為鬼月，而農曆7月1日是傳統民俗「鬼門開」的日子，塔羅牌老師艾菲爾點名豬、牛、虎、猴、鼠在鬼月期間要特別注意沖煞的問題。 示意圖／ingimage
每年農曆7月又稱為鬼月，而農曆7月1日是傳統民俗「鬼門開」的日子，塔羅牌老師艾菲爾點名豬、牛、虎、猴、鼠在鬼月期間要特別注意沖煞的問題。 示意圖／ingimage

鬼月即將到來！每年農曆7月又稱為鬼月，而農曆7月1日是傳統民俗「鬼門開」的日子，今（2023）年鬼門開時間是國曆8月16日、鬼門關則是國曆9月14日。塔羅牌老師艾菲爾在「靈匣網」運勢專欄點名有五個生肖與農曆月份出生的人，要特別注意鬼月沖煞的問題。

一、生肖豬或農曆四月生的人

進入農曆七月，生肖豬和農曆四月出生的人要特別注意血光刀傷、錢財透支的問題。屬豬的朋友在今年鬼月容易因為受到血光之災而導致金錢上的不足，尤其是農曆四月出生的豬。在這期間除了自己多小心之外，建議肖豬者可以隨身攜帶灰月光石保平安。

二、生肖牛或農曆十月生的人

進入農曆七月，生肖牛和農曆十月出生的人要特別注意疲勞困頓、玉體違和的問題。屬牛的朋友在鬼月期間要多休息，注意健康狀況，否則容易因為疲勞過度而引發疾病，尤其是農曆十月出生的牛，建議肖牛者身上配戴藍虎眼手鏈，可以去晦氣。

三、生肖虎或農曆七月生的人

進入農曆七月，生肖虎和農曆七月出生的人要特別注意車關意外、焦頭爛額的問題。屬虎的朋友在鬼月期間開車以及交通方面要非常注意，尤其是農曆七月出生的虎，因為虎跟農曆七月正好是相沖而且又刑克，建議肖虎者男戴觀音女戴佛，可以閉關擋煞。

四、生肖猴或農曆一月生的人

進入農曆七月，今年太歲當頭做的生肖猴在鬼月期間更要事事謹慎、小心，尤其是農曆一月出生的猴，在職場上最好能夠盡量低調，不要多管閒事，少與同事談論公司內部的八卦，以防惹禍端上身，建議肖猴者佩戴黑曜石，可以擋煞氣、防小人。

五、生肖鼠或農曆七月生的人

進入農曆七月，屬鼠的朋友在鬼月期間要注意感情方面的問題，可能有爛桃花纏身，讓生肖鼠迷心喪志，最有可能遇上劫財桃花，容易引起家庭糾紛，尤其是農曆七月出生的鼠，建議肖鼠者佩帶葡萄石手鏈，可以逢兇化吉。

同時艾菲爾老師也提醒民眾鬼月期間出門在外要更加的謹慎、小心，千萬別逗留太晚，凡事不要太鐵齒，要心存敬意。另外陽歷8月23日和24日是鬼月期間「諸事不宜」的日子，切記不要跟人吵架或是做重大決定。

鬼月 鬼門開 鬼門關

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