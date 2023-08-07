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不富貴3面相！頭髮油、臉多皺紋、鼻樑塌陷「不用整形」輕鬆化解
雖說「相由心生」，但是外表來自父母，有些人天生富貴相，而有些人天生不是富貴相，可有方法改善嗎？
一、髮質看時運
頭髮的髮質可以看出一個人的出身高低，以及也可看出此人日子過的好不好，運勢旺嗎？如果髮質很粗又油膩，這都是象徵此人情緒管理不當，很容易生氣或是過度勞碌，而油膩的髮質會讓自己時運停滯。
化解方式：
要買些對髮質保養的產品，幫頭髮護髮，或是找專業的美髮師改善髮質，第二若頭髮油，也可請專業的美髮師做頭皮去角質，讓頭皮呼吸，這樣頭皮才會乾爽，才可以讓自己的時運漸漸提升。
二、鼻子看財運
我們每個人都很在乎鼻子的美觀，而鼻子在人相學是財帛宮，是自己賺錢的能力，鼻子高挺的人賺錢容易，那果鼻梁比較塌陷又短的人，怎麼辦呢?
化解方式：
建議可以配戴眼鏡來減少鼻梁陷的影響力，當然個性上就要更積極的努力工作哦，千萬不能太散。
三、臉亮看全運
臉上最怕沒光澤及皺紋多，無光澤代表氣不足，也會影響自己的感情、事業、財庫、時運不順，皺紋多煩惱多。
化解方式：
臉部每天都要清潔乾淨，再上保養品，盡量要塗些乳液或是有微微的油光產品，讓臉部看起來乾淨俐落又有亮光的感覺。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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