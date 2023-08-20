不合群都是他們！「最難相處3大星座」天蠍與眾不同 第一名走自己的路

人類是需要社交活動的，不論是身、心、靈，或是日常生活交易，都離不開跟他人的溝通。與群體合作互動，則是人際關係重要的一環，但有時會因為某些原因，而與他人有不合群又難相處的現象，例如以下的3個星座即是如此。

TOP 3：天蠍座

天蠍座個性深沉神秘、高度敏感、獨立性強，喜歡追求真相和深度，尋求深刻的人際關係，以及表達強烈情感。這些特質使得他們在社交圈中可能與眾不同，同時也不喜歡追求廣泛的社交活動。

天蠍座常對於自己的內在世界保持著神秘感，不容易向他人展現真實的自我，會想要保持自己的隱私和秘密。他們非常敏感且情感豐富，這種強烈的情感表達有時可能使他們在社交圈中顯得與眾不同，而且對於他人的言語和行為也很敏感，並對於任何不公平或背叛的行為有著強烈的反應。

另外，他們具有強烈的獨立性和自主性，通常都只依靠自己的力量和直覺做出決定，加上天蠍座有敏銳的直覺和洞察力，能夠洞察他人的真實意圖和情感狀態。這使得他們對於深入挖掘事物背後的真相非常強烈，所以對表面上的虛偽或欺騙行為更加敏感。

TOP 2：雙子座

雙子座天性聰明好動，喜歡變化和多樣性，興趣廣泛，喜歡與不同的人交流，並探索各種話題和主題，容易頻繁改變興趣和交友圈，而讓人感到不合群。

變的性格和興趣，會在不同的情境中表現出不同的一面，使得他們在社交圈中顯得難以捉摸或難以理解。他們也有著極強的好奇心和求知慾，會渴望探索新的領域、結交不同背景的人以擴展自己的知識和視野，但過於頻繁的更換交友圈，容易讓人感到不合群。

雙子座有雙重性格，擁有截然不同的特質和意見，這使得他們在社交圈中難以被預測和理解，但同時也有著熱情開朗及冷靜和保守的不同面向。此外，他們善於表達自己的觀點並與他人交流，但是卻可能過於直言不諱，或者在交流中表現出過於冷靜的態度，這使得其他人可能難以理解他們的意圖和情感。

TOP 1：水瓶座

水瓶座擁有特殊性格，價值觀與眾人不同，喜歡追求個人自由和獨特性，這會導致與周圍的人產生一些距離感，而這也是讓人感到不合群的主因。

他們會去尋求新奇和創新，尋求與眾不同的方式來看待世界，用自己的思想走自己的路，不受社會規範的束縛，常常對傳統價值觀和社會期望提出質疑。而且他們遵循自己的價值觀，不致於盲從於社會的期望，這可能不太容易融入主流社會的期望和規範。

再加上水瓶座不太擅長表達情感和建立親密關係，這會與人保持一定的距離感。因為與眾不同的行為和思考方式，使得他們難以被他人理解和接納，而且他們只想追求真實和深度的人際關係，只與那些能夠理解和欣賞他們獨特思維的人建立親密的關係。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

udn討論區