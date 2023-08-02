好想和他們當朋友！自己節儉對人大方三星座 雙魚巨蟹無私付出、這星座很意外
有些人對旁人總是很大方，但卻卻捨不得花錢在自己身上，命理網站旺好運分享「這些星座」就是「對自己很小氣」，快看看都有誰上榜。
第三名：天蠍座
天蠍座有時候很大方，有時候卻又很小氣，但大多時候都是對別人大方，對自己小氣，主要是因為他們願意回饋對自己好的人，而在平常生活上，自己也不太會去買甚麼東西，除非被誘惑或理智線斷掉，不然要天蠍座節儉其實也是可以做到的。
第二名：巨蟹座
巨蟹座是很善解人意又溫暖的性格，在生活上時常都在幫助需要幫助的人，因為他們覺得是舉手之勞，即便跟金錢有關也樂意協助，不過他們總是對自己很小氣，因為他們其實本身不太會亂花錢，所以通常都是對別人的支出會比較多。
第一名：雙魚座
雙魚座是一個很會替別人想的星座，他們喜歡照顧別人的感覺，對自己在乎的人更加如此，因此對人總是出手大方，但對於自己就是很小氣，因為他們有自己的金錢觀，對自己省錢他們覺得無所謂，但對在乎的人就是很願意付出。
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