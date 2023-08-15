鬼月不玩水！台語俗諺「水鬼做久升城隍」...原來鬼不抓交替有機會升官？

水鬼，若是按照民間說法，是在水中溺死枉死的人所變成的鬼。因為水鬼若是想重新投胎轉世，必須要抓一個人來當替死鬼，來替補他的「水鬼」缺，所以啊，民間對於「水鬼」其實是相當忌諱的，尤其是父母常會在農曆七月時，告誡子女不可至河邊或海邊玩耍，以免被水鬼--「抓交替」。以下就來看幾則與水鬼相關的台語俗諺吧。

1、水鬼叫交替。（《諺典》，頁151；《俗典》，頁97） Tsuí-kuí kiò kau-thè.

被水鬼捉去當替死鬼。民間習俗認為人溺水枉死會變成水鬼，水鬼若想重新投胎轉世，必須抓一個替死鬼來補缺（楊青矗，2001：96）。

據董芳苑（1986：55）的說法：水鬼，按照民間說法，是在水中溺死的人所變成的鬼魂，因為經年泡在水中而萬分痛苦，所以時常化做魚蝦來誘人下水使其溺斃，叫做「討交替」。又說水鬼亦會變做鬼船，其目的都在拖人下水淹死，所以民間相當害怕水鬼。民間在普渡時有「放水燈」之俗，那就是招請水鬼並為其超度的一種手續。

民間文化中，對於「水鬼」其實是又憐惜又害怕，因為水鬼多是意外死亡，若是不能「抓交替」，就要一直在水中挨餓受冷。問題是，「水鬼抓交替」時，陰間又要多一條冤魂，有誰願意啊？所以民間才會有「放水燈」的習俗，來為這些水鬼超渡，希望它們不要再為害人間。

2、水鬼做久升城隍。（《諺典》，頁151） Tsuí-kuí tsò kú sing sîng-hông.

據傳言水鬼找到替死鬼來接替他的位置，可以脫離浸水的苦，升為城隍，享受人們的牲醴香火。喻職位做久了也會升遷的（陳憲國、邱文錫，1999：151）。

城隍爺和其他的神不太一樣哦，祂是許多「神」的總稱，聽命於玉皇大帝，在府州縣守衛，管轄其區域，雖經任命，但也不是永久固定，城隍爺彼此可交換，或遭到免職，也有缺額的情形，也就是說，祂們的「神像」雖是一樣，但可彼此交換工作哦。有趣吧！要當城隍爺必須有以下的資格 ：

（1）溺水而死的水鬼，雖然必須要再找一替身，才能再度超生，然而若是水鬼能忍耐三年，不找人代死，也算是功德一件，就可以擔任城隍爺。

（2）忠良、孝悌、有德之人，死後也可以當城隍爺。

（3）生前有學問或是有教養，而且從不為惡的人，死後若通過城隍爺考試，則可擔任城隍爺（哇～當神還要考試的，哈！）。

由此可知，擔任城隍爺的條件，除了生前是有德正直的人外，若是冤屈溺死的水鬼，能忍耐三年在水中的飢餓受凍，不找陽世間的人來「抓交替」，時間一到，亦可因為自己的善心而積累功德，而升任城隍。

這樣的說法，雖與上述陳憲國、邱文錫的解釋略有不同，但台語俗諺用「水鬼做久也會升城隍」，來比喻人若是守好自己的本份及崗位，盡力將份內事務做好，最後也會有升任的一日。

3、水鬼騙城隍。（《諺典》，頁151） Tsuí-kuí phiàn sîng-hông.

水鬼是受城隍爺管轄的，其能力智慧都比城隍爺差，竟然敢小鬼欺騙大神（陳憲國、邱文錫，1999：151）。

有沒有覺得這句俗諺的意思好像有看過？對，這句俗諺和前面「小鬼騙閻羅」是相似的說法，you are very good，你很認真在看這本書！這兩句都是欺上瞞下的做法，總會有出錯的一天。

4、水鬼夯重枷。（《諺典》，頁151；《俗典》，頁96） Tsuí-kuí giâ tāng kê.

做水鬼已經很苦了，又扛著重重的枷鎖。此句是說苦上加苦，禍不單行 （楊青矗，2001：96）。

另有寫為：「水鬼舉重枷」（《徐諺》，頁370）。

水鬼枉死水中，淪為波臣，已經很可憐了，竟然還要戴上重重的枷鎖，這是在哈囉？這是雪上加霜呢！台語俗諺用這種說法，來比喻人「屋漏偏逢連夜雨」的窘境。

(本文摘錄自《臺灣台語俗諺鬼神紀事》，東販出版，未經同意禁止轉載。)

udn討論區