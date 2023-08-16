台語俗諺／大道公想掖媽祖婆的花粉 神明追愛變鬥法

臺灣的保生大帝信仰是隨著泉州移民流傳來臺，早期保生大帝是屬於泉州同安人的守護神，但現在已無分別，供奉保生大帝的廟宇林立，其中最著名的是學甲慈濟宮和臺北保安宮。慈濟宮相傳是明永曆十五年由鄭成功官兵迎自大陸同安縣白礁鄉祖廟，在學甲頭前的將軍溪畔登陸，因此被視為臺灣保生大帝開基祖廟。

而臺北保安宮創於嘉慶元年，原有「保佑同安人」之意，為大龍峒地區信仰中心，每年三月十四日大道公誕辰前的遶境活動聲勢浩大，可以比美五月十三大稻程的「霞海城隍」祭典和十月二十三艋舺迎青山活動（林茂賢，1999：50）。

1、大道公想掖媽祖婆的花粉，媽祖婆欲吹大道公的龍袞。（《徐諺》，頁191） Tāi-tō-kong siūnn iā Má-tsóo-pô ê hue-hún, Má-tsóo-pô beh tshue Tāi-tō-kong ê liông-kún.

原文用字是「大道公想灑媽祖婆的花粉，媽祖婆欲吹大道公的龍袞。」

這一則台語俗諺傳說，當然是穿鑿附會之說，也證明了臺灣神明人格化特質的演變過程。在此則台語俗諺中，大道公與媽祖，完全失去了當神明應有的「神格」，反而像人一樣有著七情六慾。大道公因為求愛不成，由愛生怒，想要在媽祖誕辰之日，降雨來水洗媽祖臉上的花粉化妝。媽祖也不甘示弱地要用自己的神力，來控制天氣，想在大道公的誕辰日，颳起大風，讓大道公的生日不得安寧。

這兩位神明，在這則俗諺中，表現了在「人」身上才有的愛恨情仇。雖是如此，卻絲毫不影響祂們的神力及祂們在人們心中的地位，反而因為祂們也像人們一樣，有著「人」才有的各種情緒，讓大家更覺得祂們的可親可愛，這也更進一步說明了，神明也是由人修成的，只要用心修行，「人」也有成「仙」的一天！

再者，我們若由另一角度來看，我們可以將此俗諺，視為是一則臺灣的「氣象諺語」，在農曆三月份，天氣大多不穩定，常會颳風或是下雨，所以也有一則類似的俗諺「大道公佮媽祖婆鬥法，風雨齊到」（《徐諺》，頁190），或是「大道公風，媽祖婆雨」，都是在說明同樣的事情。由此我們也可以看出台語俗諺利用民間祭典習俗來與氣候相結合的有趣用法，頗讓人印象深刻。

2.大神大道，若大道公。（《諺典》，頁99） Tāi sîn tāi tō, ná Tāi-tō-kong.

此諺的意思是說人舉止端莊，有如神明。用在形容人行為儀容端莊沉穩 （陳憲國、邱文錫，1999：100）。

《臺灣台語俗諺鬼神紀事》。圖／台灣東販提供

關於保生大帝的傳說很多，說祂能讓枯骨復生、並可懸絲醫疾。這其中又以泥馬渡康王（宋高宗）的故事最富傳奇性。

相傳宋高宗還是太子（即康王）時，被金人當成人質，他想要回到中原來。就在他逃亡的路途中，大帝顯靈以「泥馬渡康王」，搭救康王渡江返回中原，因此高宗登基後，就保生大帝立廟奉祀。孝宗並題賜「慈濟靈宮」匾額，且封之為「大道真人」。臺灣民間稱保生大帝為大道公，就是本於此稱號。台語俗諺也用「大道公」來說明一個人像神明般地沉著穩重。

(本文摘錄自《臺灣台語俗諺鬼神紀事》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

udn討論區