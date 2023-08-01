8月塔羅運勢占卜：這個月你會有哪些好事報到

八月，一個熱得讓人快要融化的季節！但這個季節，卻有著最美麗的星空，是賞星的好季節。無論是解放自己的心情，開啟新的旅程，還是簡簡單單享受夏日的樂趣，都讓人期待滿滿。不妨找個安靜的角落，仰望星空，許下心願，感受宇宙的神秘力量。跟著科技紫微網一起來看看，塔羅會給你的8月送上哪些啟示吧！

塔羅解說：

與星座運勢不同的是，塔羅運勢更像是一個給我們建議和指導的朋友，為大家提供一個審視自我的視角，從而做到趨利避害，防患未然。

占卜指引：

1、請先深呼吸3次，同時心中默念「我的8月運勢如何？」

2、等待內心平靜後，憑藉直覺選一張牌，記得要選擇對你來說感應最強烈的哦！

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：審判、女祭司、寶劍女皇

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塔羅指引：傾聽內心的聲音。



8月對你而言，是大腦開外掛的一個月。此時的你直覺敏銳，充滿洞察力，能夠認真傾聽內心的聲音和想法，並審視和反省自己過去的行為、選擇和經歷。很多事情的主導權會慢慢回到你手上，這種可支配的掌控感讓你對自己充滿信心，做事更有行動力。



但也要警惕，當你深入自我世界，對外也將較為封閉，連同而來的是較為冷漠與消極的社交態度，讓你看起來不近人情。試著多對外表達自己，這能讓你從外部汲取更多的能量，來幫助內在的成長。與外在世界的融洽，對你未來的道路有幫助。



8月會發生的事：

1、單身者容易感到孤單。

2、與戀人溝通時發生不愉快而形成冷戰。

3、創作類工作者文思泉湧。

4、對心理學、哲學、神秘學等領域感興趣。

5、敏銳的直覺讓你捕捉到不少有利的市場訊息。

牌組2：權杖三、聖杯二逆位、聖杯侍衛

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塔羅指引：永遠保持好奇心。



抽到這組牌，意味著本月你大部分時間都會花在執行計畫上，也因此體會到愉悅的充實感。雖然你對接下來的發展抱著積極的期待，但聖杯二逆位卻暗示著本月你在人際關係和合作方面會遇到挑戰，可能出現溝通不暢或關係緊張的情況。



好在，這些狀況屬於小麻煩，只要在處理相關問題時，保持冷靜和理智即可。本月你需要帶著好奇心去嘗試和理解一切，而非功利、目的性的心態，如此一來，這將會是很有收穫的一個月哦！



8月會發生的事：

1、單身者打算向心儀的人表白。

2、與另一半在對未來的規劃上產生意見分歧。

3、有機會跳槽到更好的工作環境。

4、工作出現拖延心態，難以按時完成任務。

5、與同事之間的關係緊張。

牌組3：權杖六、寶劍八、星幣七

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塔羅指引：付出即擁有。



抽到這組牌的你，前段時間要不是被困在某種局勢裡，要不就是受到負面思維模式困擾，陷足其中。本月的最初期，你的內心仍然在拉鋸著，會有一些事情讓你感到糾結，難以決斷，但這些裹足不前的情況，其實是負面思維所導致。



這時不必急著用力掙脫，只需要持續耕種即可。因為你已經種下種子了，只是發芽還需要時間。月中以後，你會看到一部分成果，也會得到他人的肯定。本月是一段耐心等待和持續努力的階段，你所付出的，將逐漸得到回報。



8月會發生的事：

1、某件事情會有突破性進展。

2、受人認可，團隊合作順利。

3、睡眠不佳，容易胡思亂想。

4、人情往來方面的開銷增加。

5、工作不夠細心，因而犯錯。

牌組4：寶劍侍衛逆位、聖杯皇帝逆位、聖杯十

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塔羅指引：求同存異，互利共贏。



本月可能會發生某些突如其來的狀況，例如與人發生言語衝突、或受到言詞攻擊。不妨細心去理解他人的觀點與資訊，明白彼此之間的落差，並坦然表達你的感受，事情會朝著超出預期的方向去發展，帶給你驚喜。



月中以後，親近的人會向你敞開心扉，讓你們的關係迅速升溫。亦有可能遇到能為你提供助力的人，可能是戀人、親人、或工作上的前輩，他們將會大方給予你肯定。所以只要你想有所突破，就積極向外活動吧。



8月會發生的事：

1、自制力不足，有點貪玩。

2、工作或學習上遇到狀況，受上司或師長責備。

3、在人際關係方面得到滿足。

4、與家人聚會，享受溫馨的感覺。

5、與人發生爭執，但溝通之後便能順利解決。

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