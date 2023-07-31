快訊

看病成磨難！沒預約叫嘸車、走路等車耗時 偏鄉長者被迫自駕交通意外多

難民政策又搞垮一個首相！荷蘭首相退出政壇

彰化縣議長謝典林凌晨宣布退出國民黨 郭台銘回應了

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」：驚喜連連

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
圖／canva

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人盡情發揮才能，讓財運滾滾而來，有人則工作量龐大，不斷的累積財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬牛

本周對於從事設計裝潢，或是影音設備等相關工作的人來說，這段時間將會是繁忙的日子，有機會遇到大手筆的客戶，願意出高價請你施工，但是條件卻較為嚴苛，要好，而且要快，不過也會附帶一句，錢不是問題，所以趕快拿出自己的專業技術，不但能讓客戶滿意，也能賺取豐厚的收入。

第四名：血型O型+生肖屬狗

對於演藝相關的表演工作者，這周的工作運非常強，會在莫名其妙的狀況下，突然接到許多工作邀約，可能是百貨商場，也可能是公司聚會，讓你平時累積的努力能夠盡情的發揮，獲得許多掌聲，財運自然滾滾而來，只要自己多加努力，除了應得的勞務費外，可能還會有額外紅包喔。

第三名：血型B型+生肖屬猴

以交通工具為生財工具的人，例如快遞、外送、計程車等相關人士，本周真的要全神貫注好好工作了，這段時間的工作量非常大，不斷接踵而來，好像沒有可以停下來休息的時間，不過想到財庫也是不斷的在進財，應該就會感到非常開心，但是馬路如虎口，期間一定要多加注意交通安全。

第二名：血型AB型+生肖屬鼠

在保險業或是銀行業等相關業務，如保險或信用卡等，這段期間業績扶搖而上，特別是保險業務，可能會接到家族一同購買、或是團體保險的合約，而且人數相當眾多，要整理核對的資料自然複雜，但是業績獎金卻會非常可觀，只要用耐心和細心來處理，就能圓滿完成工作。

第一名：血型O型+生肖屬龍

有人飛來橫禍，有人卻是飛來橫財，而本周的你，將會是正財加偏財的大好運，除了工作上順利平穩外，能夠透過與親友間的談論，獲得過去從未接觸過的投資管道，你可以多加研究，深入了解，在評估過自己的財務狀況後，可以挪用一部份來投資，所得到的獲益，能夠讓你驚喜連連。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

工作運 財運 生肖運勢

延伸閱讀

十二星座「最愛哭」排行榜！巨蟹容易被感動、這星座「哭到自己都嚇一跳」

再撐幾天！8月星座「財運爆棚」TOP5 雙魚加薪機會增、第一名有投資獲利

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

極度自卑！3星座「最怕被人看不起」第一名優越感超強「喜歡被追捧」

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」：驚喜連連

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人盡情發揮才能，讓財運滾滾而來，有人則工作量龐大，不斷的累積財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場有突破 1星座財運佳「成就感十足」

金星、土星、海王星跟冥王星四星逆行，處理過往不足之處，懷舊風興起。水星火星趨近，言語表達更直接犀利，提升工作效率，處理員工及細節問題，開始出現不同的聲音，眾人懂得探討與辨別。火木三分相，關注討論職場上的分工、報酬，對於價值觀有個人看法。日海135度，藝文活動興盛，出遊多注意安全。

不同花朵有不同氣場！想認真工作就放束紅色的花吧

另外，氣場不是人類專屬的東西。花跟樹，就連地球也有氣場。紅花與紅果的氣場是紅色。 黃花與黃果的氣場是黃色。氣場可以自由增添，只要配合期望的現實添加色彩就好。

每日星座運勢／處女今日異性緣超旺 錢入帳存起來

2023-07-31牡羊座短評：很有創意的一天，也易獲得新資訊。【整體運★★★★☆】靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友透露給你證券市場的新資訊，很有價值。約會前去美容院換一個新髮型，給對方不

占星10大行星的意義？月亮看情緒、水星看工作、愛情和性看這兩顆星

常常看到月亮、水星、金星星座⋯，實在不懂什麼意思，就算到處爬文，也看不懂玄妙的句子到底在講啥？米薩小姊姊我用獨一無二的觀點分享給你行星們真實的能量與原貌，就像我一直說的：沒有什麼行星是災星，都是你身上的呈現與資源。

最不會哄人的星座！金牛裝沒事、獅子不低頭、「不是公平」天秤堅持這件事

感情當中常常會發生爭執，這時你可能會生悶氣、等對方來安慰你，但有時候卻怎麼等都等不到！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦