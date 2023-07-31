本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」：驚喜連連

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人盡情發揮才能，讓財運滾滾而來，有人則工作量龐大，不斷的累積財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬牛

本周對於從事設計裝潢，或是影音設備等相關工作的人來說，這段時間將會是繁忙的日子，有機會遇到大手筆的客戶，願意出高價請你施工，但是條件卻較為嚴苛，要好，而且要快，不過也會附帶一句，錢不是問題，所以趕快拿出自己的專業技術，不但能讓客戶滿意，也能賺取豐厚的收入。

第四名：血型O型+生肖屬狗

對於演藝相關的表演工作者，這周的工作運非常強，會在莫名其妙的狀況下，突然接到許多工作邀約，可能是百貨商場，也可能是公司聚會，讓你平時累積的努力能夠盡情的發揮，獲得許多掌聲，財運自然滾滾而來，只要自己多加努力，除了應得的勞務費外，可能還會有額外紅包喔。

第三名：血型B型+生肖屬猴

以交通工具為生財工具的人，例如快遞、外送、計程車等相關人士，本周真的要全神貫注好好工作了，這段時間的工作量非常大，不斷接踵而來，好像沒有可以停下來休息的時間，不過想到財庫也是不斷的在進財，應該就會感到非常開心，但是馬路如虎口，期間一定要多加注意交通安全。

第二名：血型AB型+生肖屬鼠

在保險業或是銀行業等相關業務，如保險或信用卡等，這段期間業績扶搖而上，特別是保險業務，可能會接到家族一同購買、或是團體保險的合約，而且人數相當眾多，要整理核對的資料自然複雜，但是業績獎金卻會非常可觀，只要用耐心和細心來處理，就能圓滿完成工作。

第一名：血型O型+生肖屬龍

有人飛來橫禍，有人卻是飛來橫財，而本周的你，將會是正財加偏財的大好運，除了工作上順利平穩外，能夠透過與親友間的談論，獲得過去從未接觸過的投資管道，你可以多加研究，深入了解，在評估過自己的財務狀況後，可以挪用一部份來投資，所得到的獲益，能夠讓你驚喜連連。

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