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下周生肖運勢／馬錢財有好兆頭、蛇遇貴人、虎桃花爆發

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，7/30-8/5各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.馬

本周運勢強大，心情振奮為第一名。微利時代，許多好的兆頭出現，要當機立斷，專業取勝去執行，毋須想太多。

NO2.虎、蛇

虎：本周運勢再度上揚，為第二名。跨界與跨業的機會正在發生，有許多新的工作際遇或是合作，就看你自己能否接受新的思維。

蛇：本周運勢逆轉勝，貴人運旺旺，同為第二名。工作有長輩領導相助,心想事成，如虎添翼必須好好把握。

NO3.兔、猴、豬

兔：本周運勢日漸向上，為第三名。雖有小小波折，工作還算順利，利用下班的時間多學習技術或研習，對未來都是好事。

猴：本周運勢突然轉好，同為第三名。受到同業者的競爭壓力感到緊張，異常忙碌加班，但也藉此而收穫。

豬：本周運勢能量豐沛，同為第三名。工作上表現優異，會有強勁對手出現，仔細學習對方的優點，多一些包容心。

【財運前三名】

NO1.馬

開啟了多頭馬車的合作事業，跟對人做對事，只要能賺錢的事，你都不怕辛苦，點滴入財，源源不斷。

NO2.蛇

本周事業忙碌，財運上升，貴人出現，讓你順里接下業務，開始忙碌起來。進帳，是遲早的事。

NO3.猴

本周正財運增加，在壓力下進步，在競爭中求勝，時間創造業績，每有懶惰者，只有更加勤勞的人才能走到最後結果。

【愛情運前三名】

NO1.虎

桃花運旺旺，本周愛情運勢當旺，當你的第六感直覺遇到正確的對象時, 千萬不易再猶豫了，對的時間與對的人很難湊一起。

NO2.馬

愛情運甜蜜，和男朋友一起學語文，作國外的生意，有了共識與相同目標，你感覺這份愛更堅定，更珍惜。

NO3.豬

家庭運很好，寵愛動物有加的你，發動全家參與公益活動，培養孩子的愛心，照顧憐憫心，對待生命的正確觀。

【健康運前三名】

NO1.蛇

健康運很好，只要保持好心情，良好衛生習慣，烹煮食物要全熟，暫時不吃生冷食物，相信身體絕對健康。

NO2.猴

健康運勢不錯，夜晚的跑步或是河堤邊騎自行車，讓你發現生活的動力，開懷而自在。

NO3.虎

健康運勢不錯。運動要根據體力，不要運動過猛就好。適當的流汗與補充電解質，是非常好的狀態。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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