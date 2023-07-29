看星座「月亮比太陽更準」！12星座隱藏個性、感情盲點全曝光

在占星學中，月亮星座是指出生時月亮所處的星座位置。它揭示了我們的情感本質、情緒需求和反應方式。了解自己的月亮星座可以幫助我們更好地理解自己，提高自我意識，並與他人建立更深層次的情感聯繫。

要知道自己的月亮星座，首先需要知道自己的出生日期、出生時間和出生地點。月亮星座是根據出生時間計算的，所以要確保提供準確的出生時間，之後你可以使用占星學軟體或網站來查找自己的月亮星座。在知道自己的月亮星座後，就一起看看12月份的月亮星座性格分析啦！

1.月亮星座｜射手座

月亮在射手座的人熱情開朗，樂觀自信。他們喜歡冒險和探索新事物，渴望自由自在的生活。優勢在於他們的幽默和開朗，但缺陷可能是對感情的不承諾和表現出的不穩定性。

2.月亮星座｜魔羯座

月亮在魔羯座的人踏實穩重，追求事業成功和責任感。他們擅長規劃和管理生活，但可能過於嚴肅和保守。優勢在於他們的目標導向和冷靜判斷力，缺陷可能是缺乏情感表達和過於嚴格。

3.月亮星座｜水瓶座

月亮在水瓶座的人獨立自主，喜歡思考和尋求新穎的解決方案。他們有著強烈的社會意識和人道主義精神。優勢在於他們的創新和理性，但缺陷可能是情感疏離和固執己見。

4.月亮星座｜雙魚座

月亮在雙魚座的人敏感細膩，有著強烈的直覺和同情心。他們是優秀的傾聽者和理解者。優勢在於他們的善解人意和富有想像力，但缺陷可能是過於敏感和容易受到傷害。

5.月亮星座｜白羊座

月亮在白羊座的人積極勇敢，充滿了自信和活力。他們樂於迎接挑戰，有著強烈的領導慾望。優勢在於他們的勇氣和決斷力，但缺陷可能是缺乏耐心和容易衝動。

6.月亮星座｜金牛座

月亮在金牛座的人穩健務實，喜歡穩定和舒適的生活。他們對物質享受有著很高的要求。優勢在於他們的穩重和堅韌不拔，但缺陷可能是過於固執和拒絕改變。

7.月亮星座｜雙子座

月亮在雙子座的人聰明靈活，好奇心強烈。他們善於交流和表達自己的思想。優勢在於他們的靈活性和適應能力，但缺陷可能是過於冷漠和缺乏穩定性。

8.月亮星座｜巨蟹座

月亮在巨蟹座的人情感豐富，溫暖體貼。他們是家庭和睦的締造者，非常重視親情和感情紐帶。優勢在於他們的同情心和關愛他人，但缺陷可能是過於依賴和情緒化。

9.月亮星座｜獅子座

月亮在獅子座的人自信陽光，渴望成為焦點。他們充滿了創造力和熱情。優勢在於他們的自尊和慷慨，但缺陷可能是過於自戀和對批評敏感。

10.月亮星座｜處女座

月亮在處女座的人細緻謹慎，善於分析和解決問題。他們追求完美和紀律。優勢在於他們的實際和務實，但缺陷可能是過於苛求和過分自我要求。

11.月亮星座｜天秤座

月亮在天秤座的人溫和優雅，喜歡和諧和平衡。他們非常重視公平和正義。優勢在於他們的公正和善解人意，但缺陷可能是優柔寡斷和不願意面對衝突。

12.月亮星座｜天蠍座

月亮在天蠍座的人深沉敏銳，富有神秘感。他們有著強烈的直覺和洞察力。優勢在於他們的決心和忠誠，但缺陷可能是過於猜疑和控制欲強。

延伸閱讀：

2023年下半年12星座財運 白羊座有意外之財、這些星座或有財困！

超準顏色心理測驗！10種顏色揭性格秘密 粉紅好有愛 這顏色最冷靜