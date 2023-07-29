快訊

網軍打柯文哲「仇女」回力鏢射向賴清德 綠白互打藍受益？

高三女遭主任教官性騷一年 求助老師、校長竟反遭「記警告」報復

北市大將有附中了 打造全台首間「全齡大學」有何盤算？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看星座「月亮比太陽更準」！12星座隱藏個性、感情盲點全曝光

香港01／ 亦然 YIRAN
圖為月亮星座示意圖。圖片來源/ingimage
圖為月亮星座示意圖。圖片來源/ingimage

在占星學中，月亮星座是指出生時月亮所處的星座位置。它揭示了我們的情感本質、情緒需求和反應方式。了解自己的月亮星座可以幫助我們更好地理解自己，提高自我意識，並與他人建立更深層次的情感聯繫。

要知道自己的月亮星座，首先需要知道自己的出生日期、出生時間和出生地點。月亮星座是根據出生時間計算的，所以要確保提供準確的出生時間，之後你可以使用占星學軟體或網站來查找自己的月亮星座。在知道自己的月亮星座後，就一起看看12月份的月亮星座性格分析啦！

1.月亮星座｜射手座

月亮在射手座的人熱情開朗，樂觀自信。他們喜歡冒險和探索新事物，渴望自由自在的生活。優勢在於他們的幽默和開朗，但缺陷可能是對感情的不承諾和表現出的不穩定性。

2.月亮星座｜魔羯座

月亮在魔羯座的人踏實穩重，追求事業成功和責任感。他們擅長規劃和管理生活，但可能過於嚴肅和保守。優勢在於他們的目標導向和冷靜判斷力，缺陷可能是缺乏情感表達和過於嚴格。

3.月亮星座｜水瓶座

月亮在水瓶座的人獨立自主，喜歡思考和尋求新穎的解決方案。他們有著強烈的社會意識和人道主義精神。優勢在於他們的創新和理性，但缺陷可能是情感疏離和固執己見。

4.月亮星座｜雙魚座

月亮在雙魚座的人敏感細膩，有著強烈的直覺和同情心。他們是優秀的傾聽者和理解者。優勢在於他們的善解人意和富有想像力，但缺陷可能是過於敏感和容易受到傷害。

5.月亮星座｜白羊座

月亮在白羊座的人積極勇敢，充滿了自信和活力。他們樂於迎接挑戰，有著強烈的領導慾望。優勢在於他們的勇氣和決斷力，但缺陷可能是缺乏耐心和容易衝動。

6.月亮星座｜金牛座

月亮在金牛座的人穩健務實，喜歡穩定和舒適的生活。他們對物質享受有著很高的要求。優勢在於他們的穩重和堅韌不拔，但缺陷可能是過於固執和拒絕改變。

7.月亮星座｜雙子座

月亮在雙子座的人聰明靈活，好奇心強烈。他們善於交流和表達自己的思想。優勢在於他們的靈活性和適應能力，但缺陷可能是過於冷漠和缺乏穩定性。

8.月亮星座｜巨蟹座

月亮在巨蟹座的人情感豐富，溫暖體貼。他們是家庭和睦的締造者，非常重視親情和感情紐帶。優勢在於他們的同情心和關愛他人，但缺陷可能是過於依賴和情緒化。

9.月亮星座｜獅子座

月亮在獅子座的人自信陽光，渴望成為焦點。他們充滿了創造力和熱情。優勢在於他們的自尊和慷慨，但缺陷可能是過於自戀和對批評敏感。

10.月亮星座｜處女座

月亮在處女座的人細緻謹慎，善於分析和解決問題。他們追求完美和紀律。優勢在於他們的實際和務實，但缺陷可能是過於苛求和過分自我要求。

11.月亮星座｜天秤座

月亮在天秤座的人溫和優雅，喜歡和諧和平衡。他們非常重視公平和正義。優勢在於他們的公正和善解人意，但缺陷可能是優柔寡斷和不願意面對衝突。

12.月亮星座｜天蠍座

月亮在天蠍座的人深沉敏銳，富有神秘感。他們有著強烈的直覺和洞察力。優勢在於他們的決心和忠誠，但缺陷可能是過於猜疑和控制欲強。

延伸閱讀：

2023年下半年12星座財運　白羊座有意外之財、這些星座或有財困！

超準顏色心理測驗！10種顏色揭性格秘密 粉紅好有愛 這顏色最冷靜

相關新聞

極度自卑！3星座「最怕被人看不起」第一名優越感超強「喜歡被追捧」

有些人對自己很有自信，舉手投足都是目光焦點，但相對的，有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人看不起，搜狐網運勢專欄提到了有三星座「最討厭被人冷眼看待」，天蠍、射手、處女都上榜

下周生肖運勢／馬錢財有好兆頭、蛇遇貴人、虎桃花爆發

命理專家曼樺老師分析，7/30-8/5各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

看星座「月亮比太陽更準」！12星座隱藏個性、感情盲點全曝光

在占星學中，月亮星座是指出生時月亮所處的星座位置。它揭示了我們的情感本質、情緒需求和反應方式。了解自己的月亮星座可以幫助我們更好地理解自己，提高自我意識，並與他人建立更深層次的情感聯繫。

快照鏡子從「人中」看運勢！人中長多福氣 這款走老運晚年發達

鼻子與上唇之間的直溝就是「人中」，在面相中，人中又稱「壽堂」、「子庭」，可從人中的長短、寬窄、深淺與曲直狀態，看出一個人壽命的長短、子女多寡、貧富貴賤等。

「總是愛不對人」星座！射手太快愛上、雙魚幫找藉口、2星座超容易被騙

這幾個星座真的是「憑實力」眼瞎，在看人的部分不太準，老是在感情裡看錯人！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「星座」憑實力眼瞎👀！最容易在感情裡看錯人的星！！，請參考太陽、月亮、金星。

每日星座運勢／天秤不要太過於自我 自然成功結緣

2023-07-29牡羊座短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。【整體運★★★☆☆】邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦