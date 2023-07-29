快訊

王鴻薇公布錄音檔 爆料im.B詐團稱「受騙調查官可拿回利息換不立案」

員工待不到2年就離職…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光、它拿No.2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

極度自卑！3星座「最怕被人看不起」第一名優越感超強「喜歡被追捧」

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人看不起。 圖／canva
有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人看不起。 圖／canva

有些人對自己很有自信，舉手投足都是目光焦點，但相對的，有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人冷眼看待，「搜狐網」運勢專欄提到了有三星座「最討厭被看不起」，天蠍、射手、處女都上榜。

天蠍座

天蠍座的人看起來很高冷，很多時候都是一個人，個性孤僻。由於自己不是很有自信、極度敏感，加上害怕受傷，因此不太喜歡主動接近別人，天蠍座的人自尊心很強，討厭被人看不起，所以做任何事情都會努力做到最好，如果沒有把握的是，他們寧可不做，誓死也要捍衛自己的尊嚴。

射手座

射手座的人總是表現出很高興開朗的樣子，其實他們內心還是一個非常自卑的人，他們總感覺自己不如別人，不敢和別人比較，活在自己的世界裡，掩飾心中的自卑。射手座的人從小就對自己有很高的要求，射手座的人總是做出一些舉動想要尋求別人的認可，他們最害怕就是別人的否定，絕對不能看不起他們。

處女座

處女座的人追求完美，事事都要做到最好，正是因為他們內心的自卑心作祟，他們總感覺自己什麼地方都不別人好，所以要努力讓自己做到更好，才能讓別人看不起自己。處女座的人有著比別人更強的優越感，習慣被人追捧，無法接受被人看不起，不管是哪種程度的都不行，所以從他們懂事開始就知道為自己爭取，盡可能表現自己，讓自己成為別人眼中最優秀的那個人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

「總是愛不對人」星座！射手太快愛上、雙魚幫找藉口、2星座超容易被騙

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

十二星座「最愛哭」排行榜！巨蟹容易被感動、這星座「哭到自己都嚇一跳」

表面聰明、私下超狡猾！「心機最重」3星座 惹到第一名下場慘

相關新聞

極度自卑！3星座「最怕被人看不起」第一名優越感超強「喜歡被追捧」

有些人對自己很有自信，舉手投足都是目光焦點，但相對的，有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人看不起，搜狐網運勢專欄提到了有三星座「最討厭被人冷眼看待」，天蠍、射手、處女都上榜

看星座「月亮比太陽更準」！12星座隱藏個性、感情盲點全曝光

在占星學中，月亮星座是指出生時月亮所處的星座位置。它揭示了我們的情感本質、情緒需求和反應方式。了解自己的月亮星座可以幫助我們更好地理解自己，提高自我意識，並與他人建立更深層次的情感聯繫。

快照鏡子從「人中」看運勢！人中長多福氣 這款走老運晚年發達

鼻子與上唇之間的直溝就是「人中」，在面相中，人中又稱「壽堂」、「子庭」，可從人中的長短、寬窄、深淺與曲直狀態，看出一個人壽命的長短、子女多寡、貧富貴賤等。

「總是愛不對人」星座！射手太快愛上、雙魚幫找藉口、2星座超容易被騙

這幾個星座真的是「憑實力」眼瞎，在看人的部分不太準，老是在感情裡看錯人！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「星座」憑實力眼瞎👀！最容易在感情裡看錯人的星！！，請參考太陽、月亮、金星。

每日星座運勢／天秤不要太過於自我 自然成功結緣

2023-07-29牡羊座短評：安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。【整體運★★★☆☆】邀一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。

當12星座不想跟你聊！火象裝忙、風象不停換話題、水象默默開啟這功能

當12星座碰到沒有興趣的話題，出現以下這些行為就是在敷衍你，不要傻傻繼續尬聊，會在他心中大扣分喔！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦